【酒精搓手液】本港爆發第三波新冠疫情　10款通過毒性測試消毒搓手液（附名單）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，市民要注意加強防疫意識，除了外出要戴口罩外，亦要常備酒精搓手液，讓雙手時刻保持潔淨，減低感染風險。使用酒精搓手液也要留意其產品成分是否安全。市面上有哪些酒精搓手液的成分較少有毒物質？可參考日用品安全測試機構水中銀的測試。

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日用品安全測試機構水中銀（國際）生物科技有限公司早前發布消毒搓手液測試報告，應用獨家專利的魚胚胎測試技術測試2.0，就14個酒精搓手液樣本進行有毒物質測試。

水中銀在萬寧、屈臣氏、一田及京東等連鎖店或網購平台抽查測試樣本，當中10款產品被評為品質卓越的綠魚的等級，在急性毒、慢性毒與成分篩查中都表現理想，消費者在選購消毒搓手液前可作參考。

被評為品質卓越的酒精搓手液 產品 容量 售價 威露士Walch免洗潔手液 20ml 5.7元 佳之選Select Red Chilli抗菌搓手液（薰衣草花香） 30ml 12.9元 Safeguard免洗抑菌搓手液 59ml 15.3元 Lifebuoy消毒酒精搓手液 50ml 18.9元 滴露Dettol酒精搓手液（經典松木） 50ml 20.9元 滴露Dettol酒精搓手液（蘆薈） 50ml 20.9元 Visibly Clean酒精搓手液 236ml 29.9元 SOVOS Bioactive Organic Sanitizer 20ml 38元 加州寶寶California Baby檸檬消毒噴霧 59ml 75元 BB威寶baby SWIPE消毒搓手泡泡 400ml 82元 *以上資料根據水中銀於2020年4月14日發布的「10款消毒搓手液/泡安全榜單」

責任編輯：李瑩

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