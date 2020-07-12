移民談何容易？港人熱門移民地樓價難負擔

▲ 移民談何容易？港人熱門移民地樓價均高不可攀 -

移民、外地置業或出國讀書再度成為香港人的熱門話題，其實不管是否有社會事件、港區國安法，香港自開埠以來，都是一個不斷有人移進移出的城市，今時大家說出走他方，不少港人討論的熱門地，樓價均不容易負擔。

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台北東京 樓價收入比逾10倍

今時港人說要移民置業，是以現在香港的收入去量度當地的樓價，最終要在當地生根、工作和生活，還是得面對當地的收入水平。以其中一個熱門地台北為例，根據當地的一些報道，台北市及新北市近16年的房價收入比變化，2002年台北縣平均維持在6.15倍，台北市則維持在6.01倍。反觀2018年台北市已經加重到15.32倍，新北市加重到12.6倍。

日本又如何？據去年底資料顯示，日本房地產調查公司KANTEI發布的數據，2018年在東京都銷售的新建和二手住宅價格與年收入之比均超過10倍。新建住宅的房價收入比為13.3倍，二手住宅為10.49倍。新建住宅連續7年、二手住宅連續6年上升，刷新最近10年的最高紀錄，同樣是普通家庭愈來愈買不起房子。

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全球26%城市 樓價屬極難負擔

今年初，國際顧問機構Demographia公布新一年度的全球城市樓價負擔能力報告《16th Annual Demographia International Housing Affordability Survey：2020》，以機構的標準，只要樓價超過年收入5.1倍，已是極難負擔水平（Severely Unaffordable），在全球309個城市，當中有80個是屬於極難負擔水平，佔整體26%。

香港仍舊是全球「一哥」，本港樓價佔家庭年收入比率20.8倍，仍然是連續第10年是全球最難負擔城市。近來不少香港人熱議的移居地，全部都是列入極難負擔之列。全球十大最難負擔的城市，加拿大、澳洲都有兩個城市打入十大。至於英國大倫敦地區，則是8.2倍，剛好排在11位，未能打入十大，但同樣是高不可攀。

撰文 ： 唐榮

（節錄）

【原文：人話移民 你又話移民？（收費文章）】

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