【新冠肺炎】本港爆發第三波疫情　宅在家上網小心沉迷網上賭博　慎防違法兼傾家蕩產

▲ 疫下增沉迷網上賭博風險 慎防違法兼傾家蕩產 -

本港爆發新型冠狀病毒第三波疫情，醫護界呼籲市民減少外出聚集活動。宅在家的時間多了，上網活動如網購、煲劇、甚至網上賭博等增加。有專家指，時下網上投注方便快捷，更容易令人上癮，宜注意病態賭博的警號，及早求助。

英國有國會議員表示，新冠疫情下的居家隔離措施或加劇網上賭博。

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疫情增沉迷賭博風險 促減社媒宣傳

據英國議員Carolyn Harris指出，居家抗疫期間生活無聊、多項體育賽事被取消、加上各地封關令人省下原本用於外遊的費用，皆增加人們沉迷賭博的風險，本身有賭博傾向的人士更甚。她亦期望當地賭博業界移除投注站及電視節目內的廣告外，更應減少在社交媒體上作宣傳。

網上賭博屬違法 中介利潤高

此類網上博彩網站不少在境外設立，在本港無論參與或經營即屬違法，但利潤可觀。警方今年5月在「玄奧行動」中，拘捕17名海外賭博網站的本地中介人（俗稱艇仔），網站僅用1,000元成本便可獲6倍利潤，一年已可賺取過億元。

香港理工大學應用社會科學系2017年公布的一項研究顯示，網上賭博與以往親自到投注站的賭博方式相比，有多項特點，包括可隱藏身份、方便、有效率、予人容易贏錢的觀感，以及可接受借貸投注。

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英8銀行允客戶 限制賭博轉帳

英國博彩委員會（Gambling Commission）今年4月已禁止賭博業用信用卡投注。當地至今亦有8間銀行，容許客戶自設限制以免自己將銀行帳戶內的錢用於賭博。據悉已有50萬人使用此類技術，取得一定成效，每月可阻擋約2至3宗賭博轉帳。

此類做法暫未廣見於本港，有賭博傾向的人士及其身邊人更應留意病態賭博的警號。要面對賭癮需靠堅定的意志力，例如培養其他愛好取代賭博、為自己訂下用於投注的金額上限。如有需要，更應盡早求助於有關機構（見表），以免一發不可收拾。

撰文 ： 沈帥青

（節錄）

【原文：疫下沉迷網上賭博 戒心癮須及時】

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