【Home Office】遙距工作新趨勢 5個疫情下高效工作致勝之道

新冠肺炎疫情促使大小型企業轉換至遙距辦公模式，保持業務持續性的同時，亦能確保員工安全。但有調查發現，一半的香港受訪者表示在家工作時的環境未如理想，難以集中精神，有機會導致生產力下跌。香港勞動人口的工時向來「冠絕全球」，每周工作平均時數達至52小時，究竟該如何協助員工提高工作效率，鼓勵Work-life Harmony（意指鼓勵員工根據自己的需要安排工作及生活時間表）成為企業間的重要議題。

工作模式新趨勢

Microsoft年初發布的《工作趨勢報告》，探討工作團隊在進行遙距辦公時如何透過不同的生產力工具，保持溝通互聯。數字顯示，Microsoft Teams用戶進行會議時啟動視訊功能的人數較以往增加了一倍，反映用戶希望藉着視訊通話維持日常面對面交流的方式。

流動辦公的趨勢亦持續增長，在流動裝置上的使用Microsoft Teams的每周用戶量，在今年2月初到3月底增長了超過300%，證明更多用戶追求流動性，突破以往桌上工作的規限。

而Microsoft最新的《遙距辦公調查》亦發現多達7成受訪者表示，疫情過後希望保留遙距辦公的選擇，可見員工對彈性工作安排的期望，但同時亦促使我們反思如何提升遙距辦公時的工作效率。

確保遙距辦公效率的5大法則

疫情的不確定性使一貫的管理模式未能完全受用，「因時制宜」成為業界的生存格言。在遙距辦公成為新常態下，企業要有效維持業務生產力，同時為員工塑造健康和高效的工作環境，可參考以下幾點：

1. 實現彈性工作

遙距辦公時，員工可能希望擁有更高彈性，以配合其家庭時間及生活模式。僱主需信任自己的員工能完成工作，並明白給予靈活性和信任能協助員工提高工作效率。遙距辦公已成為一種新的生活方式，在疫情前還未實行彈性工作的公司可考慮付諸實行，並按業務性質審視現有的營運模式，訂立最適合的彈性和遙距工作指引，同時改良辦公室空間設計並革新與客戶的互動模式。

2. 了解員工的工作需要和模式

不同員工有自己偏好的工作模式，採用合適的工具能助工作事半功倍。企業應了解並尊重員工的工作風格、專長、性格等，並根據不同的工作職能，為員工提供合適的工具和培訓，才能協助他們提高生產力，取得成功。

3. 採用簡易且安全的工具

現代生活不能與科技脫節。對於那些習慣傳統工作模式的員工來說，簡易的操作方式能大大提高他們對新科技的接受程度。企業需確保員工能藉著雲端方案或協作平台保持交流協作，在最適合自己的環境下溝通和工作。此外，安全的工具亦同樣重要。回想自疫情爆發以來，不少協作工具均出現安全問題。企業可使用統一及具備進階防護的工具、為所有員工提供採用多重身份驗證（Multi-Factor Authentication，MFA），並提高團隊對網絡安全的警覺性。

【Home office】遙距工作維持網絡安全的三大要素

4. 保持人與人之間的交流

遙距辦公難免減少了員工之間聊天閒談的社交機會。員工在開會時可多加利用視訊功能，加強團體間的互動。同時，企業亦應鼓勵員工多進行工作以外的交流，從而建立更深厚的團隊合作精神。

5. 彼此關心並鼓勵適時放鬆

儘管出國旅遊受到限制，但鼓勵員工休假，暫時放下工作，徹底放鬆仍然是提高工作效率的不二法門。企業管理層要有同理心，諒解員工在工作以外的個人或家庭需要，保障團隊的身心健康。例如鼓勵小休時間、縮短會議時間等，都能有效防止員工過度工作，減低壓力，鼓勵員工達到Work-life Harmony。

提高員工的工作效率是企業的恒常目標，但前提是確保員工能享有工作彈性，能採用合適的協作工具，並能按需要休息放鬆，才是成功長遠保持業務連續性，同時保障員工身心健康。

【Home Office】4大遙距工作貼士 助企業提升抗逆力

作者簡介：

分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技， 以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。