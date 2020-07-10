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【澳元定期存款】唱定澳元去澳洲讀書 定存最高有10厘（附比較表）

收息攻略 10:44 2020/07/10

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澳洲政府昨日（9日）公布延長香港學生及臨時工作簽證至5年，提供港人入籍澳洲的多一個途徑。此舉相信引起不人香港學生赴澳洲升學的意欲，業界料市場對澳元的關注面提高，以下比較一下澳元的定期存款息率及大行對澳元的走勢看法。

存7天有10厘

澳元定存不乏高息選擇，當中以短存較高。最高的是集友存7天有10厘年息，入場費是等值10萬港元。1個月期以富邦的3.28厘居首，半年是大眾銀行及招商永隆齊以0.5厘最高，1年以招商永隆的0.65厘領先。

大行看好澳元

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示較看好澳元，但最近受墨爾本封城所累，令澳元在0.7關前阻力甚大，在現水位約0.69值得收集。他補充，若美國等地的疫情漸受控，即使中澳關係緊張，惟因巴西疫情礙鐵礦石生產，令全球對澳洲的鐵礦石需求甚大。遂料澳元於今年底可升破0.72，最樂觀的情況，甚至有機會挑戰0.75，潛在升幅逾8%。溫灼培提醒，散戶須注意澳元滙價今年如坐過山車。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧料，澳元下半年低位見0.66，年底上望0.73的新高，主因是美元轉弱。

上商研究部主管林俊泓預計，澳元今年高低位介乎0.67至0.71，料走勢仍甚反覆，視乎冬季重臨疫情會否更嚴重。

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撰文 : 曾桂芬

欄名 : 存款收息

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