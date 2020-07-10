【地產仔】曾月入數千元到成功上車　胡子彤嚮往成家甘做「樓奴」（短片）

樓價高不可攀，不少年輕人都寧願選擇活在當下，也不願為買樓而一世為「樓奴」。現正播映的ViuTV原創劇《地產仔》，講述一眾地產經紀為家拼搏的故事，令觀眾反思追求「上車」置業的主流價值觀。演員胡子彤飾演劇中其中一名地產仔，正當年輕人面對置業難的問題，原來他已早着先機成功上車置業。供樓動輒要花2、30年時間，胡子彤為何願意花費青春甘願做「樓奴」？

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全心投入棒球 僅月入數千元

胡子彤所飾演盲雞，本來是科創界才俊，後來因各種原因，而要放棄理想轉做地產經紀。由棒球員兼教練身份跳入影圈的胡子彤，也曾面對同樣困境。胡子彤出身於棒球世家，父母及哥哥都喜歡棒球，自小接觸棒球，更在15歲開始已在球會兼任棒球教練，其後成功入選香港棒球代表隊。

深知在香港做全職運動員難以賺取可觀收入，但他仍堅持嘗試全心投身棒球，亦曾經以成為全職教練作為目標。年紀尚輕的他，期望每月入約1萬元已足夠維生，但現實是工作收入不穩定，更不時出現被拖糧的情況，更曾試過一年後才收回薪金，經歷過月入只得2、3千元的日子。「面對這樣的情況，我就覺得真的不行，是時候要妥協、要放下、要改變。」

入行做演員前，胡子彤曾考慮投考消防員，因工作模式「返一放二」，有足夠時間讓他繼續棒球員的生涯。但機緣巧合下他獲得主演電影的機會，開拓演藝事業，成為香港新一代演員。

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自小養成儲蓄習慣 與家人合資上車

角色盲雞曾在《地產仔》提到︰「香港樓價只會愈來愈高，所以愈早買愈好！」，現實裡的胡子彤也有同樣想法，因此早幾年已與哥哥合資購入居屋，成功上車做業主。

年紀輕輕便達成不少港人的人生目標，他歸功於父母的理財教育。「我父母是相對懂得理財的人，他們很知慳識儉，也會投資，將資金滾大。」在這個成長環境之下，他自小養成儲蓄習慣，即使入行後面對的物質誘惑較大，他仍秉持應使則使的消費態度。

嚮往組織家庭 做「樓奴」也值得

不少人視已置業的人為「人生贏家」，胡子彤坦言買樓非一勞永逸的事：「買樓後才是重點，要供樓，就要考慮要賺多少錢、供多少才能夠應付，這是另一個考驗。」演員無固定收入，疫情下胡子彤更一度停工，幸有足夠儲備應付供樓及生活開支。

置業往往要花2、30年償還供樓貸款，不少年輕人不甘為安身之所消耗青春，而拒絕做「樓奴」。胡子彤坦言自小嚮往組織家庭，追求工作後回到家中的安心感而甘願成為別人口中的「樓奴」。

不過，胡子彤並不認同買到樓等同成功，認為今時的社會風氣不同以往，即使努力工作也未必能賺取足夠資金買樓，所以令不少人都傾向活在當下。「我身邊都有不少朋友，未有想過要買樓，他們覺得喜歡去旅行便去，喜歡租樓便租樓，加上現時年輕人想買樓予人感覺是癡人說夢話、天方夜譚，或是要富二代、靠父幹才能買到。」

胡子彤強調，自己只是夠幸運才能買到居屋上車，也明白樓價高令年輕人不得不放棄安居置業的夢想，轉而追求其他人生目標。「當我承受壓力時，也會想：如果我有那一筆錢，以他們的方式生活，我會否更開心呢？」他認為即使年輕人選擇活在當下，賺多少就花費多少，也是個人選擇，不能用作定義是否成功。

曾與朋友投資創業 深信「力不到不為財」

雖然胡子彤形容，父母有穩定的投資習慣，但他自己未有向他們請教投資心得，只會偶爾相信父母的眼光，買入同樣的投資產品，作長綫投資。他坦言自己的投資經驗少，期待未來可花時間多加研究。

此外，他也曾與朋友合股投資酒吧及餐廳，惟工作時間長，未能全程投入，感有愧於合作夥伴，他早前已選擇退股。「我始終相信『力不到不為財』，要賺錢就必要付出相對的心力。」他期望將來可妥善分配時間，再開設自己感興趣的健身室或咖啡店。

記者：李瑩

髮型：Keith_wong @pi4.com

服飾：Loewe

場地：Mioxpace

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