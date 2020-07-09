Porsche Taycan　電跑王者駕臨

▲ 萬眾期待的保時捷首部量產電動車Porsche Taycan終於抵港，率先發布系列最頂級版Turbo S。

作為超跑界表表者之一的保時捷，自2015年起宣布開發Mission E電動跑車計劃後，一直只聞樓梯響。去年9月，讓車迷苦候多時的首款電跑Porsche Taycan終於登場，其真身亦於上月抵港。強調外形能拍得上同廠頂級跑房車，同時擁有保時捷最強科技的Taycan，頂級款Turbo S身價更高達290萬，能否挑戰電跑王者之位？確實讓人熱切期待。

▲ Taycan擁有保時捷E-Performance最頂尖科技，性能甚至可媲美廠方現有頂級車系，車身亦有逾15款顏色選擇。

這款四門電動跑車系列以土耳其語Taycan命名，意即活潑年輕的馬，與廠徽駿馬相互輝映。雖說Mission E計劃進行近5年，Taycan才面世，原來單是改名已花了年半時間，可見保時捷對打入電跑界是何等重視。

而率先抵港就有Taycan Turbo S及Taycan Turbo兩個版本，短期內亦會推出入門版Taycan 4S。雖然Taycan外觀與當年概念車款Mission E有9成相似，但第一眼感覺反而帶幾分911經典味道。從正面看，車身寬闊平坦，車頂綫條一直延伸至車尾，乾淨俐落，塑造出跑車流綫美。縱使加入了隆起沙板及4點式LED Matrix System頭燈等新設計，Taycan依然保留了強烈的保時捷DNA。

▲ Taycan一體式長條形尾燈型味十足，類似尾燈亦有套用在同集團的Audi車款上。

全球首部採用800V電池

Turbo S及Turbo兩個版本同樣搭載了93.4 kWh高性能鋰電池，以及以四輪驅動，最高時速可達260 km/h。兩者分別在於力量輸出，頂級型號Turbo S啟動Launch Control時，可輸出高達761匹的超增壓動力，由0至100 km/h加速亦僅需2.8秒。Turbo最大馬力則有680匹，0至100 km/h加速亦比Turbo S需要多0.4秒。不過力量較強，續航距離自然稍遜，Turbo可行走達450公里，Turbo S則只有412公里。

▲ Taycan是首部採用800V電池電壓系統充電的電跑，另可加錢選配專屬的充電座。

Taycan系列最厲害之處，是全球首部採用800V電池電壓系統的電動跑車，與坊間一般的400V相比明顯略勝一籌。如揀選特定高壓快速充電，由5%充至80%電量僅需約22分鐘，中速充電則約8小時，大大節省充電時間。

內櫳設計方面，Taycan低矮貼地的車廂，不失一貫超跑風味，但後座legroom卻出奇大，加上頭頂的全景玻璃天窗，感覺更似坐上一架迷你SUV。

▲ 駕駛席上搶眼有型16.8吋弧形錶板，成為了Taycan的招牌標記。

Taycan亦是保時捷首部採用全數碼顯示儀錶的車，按鍵全由輕觸式數碼屏幕取替，包括駕駛席上獨立彎曲的儀表板、10.9吋娛樂系統中央顯示屏、8.4吋採用直接觸摸控制的中控台面板，以及自選的副駕駛屏幕，組合成一體化黑色玻璃帶，增添幾分科幻感。

▲ 後排腳部空間有foot garages凹槽，大大增加後座乘客的舒適度，並保持跑車的低重心。

逾4萬種自選個人化組合

作為廠方首部電動車，Taycan亦包攬了保時捷多個「第一」。這系列是廠方首次提供無皮革內裝的車款，以創新的再生物料製成的環保型新真皮取代，貫徹電動車的環保理念。除基本配置外，廠方亦為車主提供逾4萬種自選個人化組合，如3款SportDesign套件、21吋Exclusive Design碳纖葉片輪圈，以及醒目搶眼的冰川藍LED車頭燈，務求讓用家組合出自己專屬的座駕。

▲ 車身左及右方均設有充電位，並配備high-tech電子充電蓋，手指輕輕一掃便可開蓋。

入門版的Taycan 4S就設有兩款電池尺寸選擇，分別是輸出530匹的79.2 kWh標準電池，以及升級版達571匹的93.4 kWh高性能蓄電池，兩者同樣可以在4秒內完成0-100 km/h加速，最高時速為250 km/h，續航距離更達463公里。

Taycan既然能挑戰電動車界王者地位，身價自然非凡。最頂級的Turbo S叫價就要近290萬元，Turbo版則要234萬，現時預訂將於9月左右交車。入門版Turbo 4S售價就較「親民」，約158萬元，幾乎是Turbo S的一半，若然心動想試試廠方首部電動車的波子迷，不妨由入門版入手先止癮。

▲ Turbo S配備21吋Mission E Design輪圈，以及保時捷陶瓷複合制動系統。

Porsche Taycan Turbo S

引擎︰雙永恆磁性同步電動馬達

車型︰四門4或5座電動跑車

馬力︰761匹

扭力︰1050Nm

傳動︰全時四驅

車身︰4,963 x 1,966 x 1,378mm

輪軸距︰2,900mm

輪胎︰（前）265/35 ZR 21、（後）305/30 ZR 21

加速︰0-100km/h 2.8秒

極速︰260km/h

續航力︰412km

座位︰4/5

售價（包括首次登記稅）︰

Taycan Turbo S $2,892,000

Taycan Turbo $2,339,000

Taycan 4S $1,583,000

查詢︰Porsche Centre（2926 2911）