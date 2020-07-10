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Crostini凍飲$58/2杯　日本城買禮券$300送$50現金優惠券

消費錦囊 07:00 2020/07/10

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、Crostini：凍鮮奶朱古力+凍鮮奶咖啡 $58/2杯

Crostini即日起至8月31日特別推出盛夏限定特飲優惠，只需$58就可以一次過買到凍鮮奶朱古力及凍鮮奶咖啡（原價每杯$42）。

2、日本城：買禮券送現金優惠券優惠

即日起，在日本城買禮券滿$300，即送$50現金券（2張$25現金券），適用於2020年7月9日至8月3日，買滿$50即可使用；買禮券滿$500 即送$100現金券（2張$50現金券），適用於2020年7月9日至8月3日，買滿$80即可使用。

3、APITA：元気市家品均一祭 $10起

即日起至14日， APITA Hong Kong 將會舉行元気市均一祭，店內過百款精選家品都有優惠，包括個人護理產品、床上用品、廚具、小家電同兒童圖書等。每款家品均一價，最平$10就有交易！

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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