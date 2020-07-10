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屯門AEON今日重開！即睇3個開業限定優惠

消費錦囊 09:00 2020/07/10

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為慶祝AEON屯門店於今日（10日）重新開幕，AEON推出3個開業限定優惠。去掃貨前，就要睇吓有咩優惠啦！

限定優惠一：儲「食」「玩」「住」印花 齊齊換限量禮品

凡儲滿「食」「玩」「住」3個印花，即可免費換領Minions提電風扇1把（限量2000部）；或儲滿其中2個，加$15即可換購。

  • UG/F：於超級市場消費滿$199，可獲得「食」印花x1
  • 1/F：於服裝、玩具、文具、運動消費滿$299，可獲得「玩」印花x1
  • G/F：於電器、家品、傢俬、HOME COORDY及LIVING PLAZA消費滿$399，可獲得「住」印花x1
  • 印花獲發及禮品換領日期：7月10日至換完即止

限定優惠二：AEON信用卡 AEON屯門店 開業優惠放送

優惠2.1：「AEON週末狂賞-第三回」

於即日起至7月12日，憑已登記之合資格AEON信用卡於AEON Stores及AEON STYLE內購物單一簽帳滿$500或以上，每日最多賞簽帳回贈$50。

登記方法：登入「AEON香港」手機應用程式

優惠2.2：送$50 AEON購物禮券

於7月13至14日，憑合資格AEON信用卡於AEON屯門店內購物單一簽帳滿$500或以上，即送$50 AEON購物禮券。

換領方法：顧客須憑即日AEON白色收銀發票及指定AEON信用卡前往店內之顧客服務部換領。

限定優惠三：LIVING PLAZA買5送1優惠

於推廣期內凡購買LIVING PLAZA商品每滿5件（以單一發票計算），即送自選商品1件。

優惠詳情

地址：新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期地下、地面高層及1樓
電話號碼：2452 7333
營業時間：早上8時半至晚上10時半 （UG超級市場）；早上10時至晚上10時半 （綜合百貨）

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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