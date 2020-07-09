▲ 【收息股】自製長糧退休組合必備 精選3隻派息穩健本港收息股（一）

收息股是退休投資組合必備之一，不少部署退休的投資者在自製長糧的投資組合中，都會精挑細選心儀的收息股，特別是派息穩健、股息率吸引的股份。本文精選3隻本地收息股作參考之用，且看會否是你心中所想的。

投資收息股的原因

在臨近退休甚至在退休後投資時，大家應該考慮買入那些能夠帶來穩定收入的股票。原因是，投資可以讓我們買入收息股，而在某程度上，這類股票能夠彌補我們停止工作後的收入損失。

從更宏觀的角度而言，收息股的好處在於股息在香港實際上是免稅。這意味個人投資者無需為收到的股息而繳交任何入息稅。

可幸的是，香港市場有很多可靠的收息股可供退休一族選擇。本文將概述三隻適合退休人士的香港收息股。

1.香港電訊

電訊及寬頻營運商香港電訊（06823）是可靠的派息股。其在香港擁有知名的電訊品牌1010和csl，在香港去年發生示威事件之際，香港電訊的表現依舊出色。

2019年，香港電訊收入為297億港元（合38億美元），按年增1%。該公司還派發每股0.7038港元的豐厚股息，按過去12個月計算，潛在股息投資者獲得的股息率為6.2%。對於我們這些已退休又擔心不知從何獲得被動收入的人而言，這股息率甚為可靠。

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