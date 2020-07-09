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【移民澳洲】澳洲公布延長港人簽證詳情 移民公司：年輕人最受惠（內附措施細節）

澳紐 18:29 2020/07/09

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【移民澳洲】澳洲公布延長港人簽證詳情　 移民公司：年輕人最受惠 -

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於今日公布延長港人學生及臨時工作簽證至5年，為他們申請永久居留提供多一個選項。有移民公司預計，政策主要針對的是在澳洲求學的留學生，料香港年輕人最能受惠。

【延伸閱讀】【移民澳洲】澳洲延長港人學生及臨時工作簽證至5年

澳洲公布針對港人的新簽證政策，將會延長港人留學生及臨時工作簽證有效期至5年，5年後他們可申請永久居留，為移民澳洲鋪路。現時澳洲有近1萬名持有留學生及臨時工作簽證的港人可受惠政策，另外有2500名合資格港人身在澳洲境外，以及有1,250份簽證申請正在處理當中。此外，澳洲會盡快重開在港的簽證中心，未來亦會推出其他移民政策，吸引香港人才及企業到澳洲發展。

新政策的針對對象及詳情如下：

留學生

  • 現時或將來的香港學生，畢業後申請畢業生簽證，其簽證有效期獲延長至5年，限期結束後他們可申請永久居留。
  • 現持有畢業生簽證的港人，其簽證有效期將由即日起延長5年，限期結束後他們可申請永久居留。
  • 在偏遠地區就學的香港學生，根據現有政策，3年後可申請永久居留。

臨時工作簽證（Temporary skilled visas）

  • 現持有臨時工作簽證的港人，其簽證有效期將由即日起延長5年，限期結束後他們可申請永久居留。
  • 將來有意申請臨時工作簽證的港人，要符合指定要求：符合職業技能清單和勞動力市場測試要求；或具備全球人才臨時簽證計劃（Global Talent temporary visa scheme）的資格，獲僱主擔保收入達153,600澳元（約83萬港元）或以上。符合要求的申請人，其簽證有效期將獲延長至5年，限期結束後他們可申請永久居留。

【延伸閱讀】【移民澳洲懶人包】澳洲延長港人簽證　移民澳洲要留意什麼？

移民公司：年輕人最能受惠

寰宇移民顧問有限公司銷售總監劉碧琪指，由於臨時工作簽證具備一定門檻，港人難在澳洲境外申請有關簽證，相關政策主要針對現已在澳洲的港人。若港人有意在香港申請技術移民澳洲，可申請獨立技術移民（Skilled Independent Visa （subclass 189）），申請成功後申請人將獲得澳洲的永久居留權，惟獨立技術移民未有受惠新的放寬簽證政策，而且其申請門檻亦較高。

劉碧琪認為，最能受惠於新政策的為澳洲留學生，他們主要為年輕人，畢業生簽證由原定的1年延長至5年，讓他們能有更多時間在澳洲尋求工作，申請永久居留亦有多一個途徑。惟新冠肺炎疫情重創澳洲經濟，她坦言當地就業前景未明朗，留學生要找到合適的工作也有難度，而在疫情下仍吃香的行業是醫療及會計等。

對於在偏遠地區就學最快3年可申請永久居留，劉碧琪指，申請人因應個人需要而考慮是否到偏遠地區就學，如申請人有意以最快的方式獲得永久居民的身份，到偏遠地區就學也未嘗不可。不過，她提醒申請人如有意追求事業發展，偏遠地區只有部分人才短缺的行業的就業機會較多，若非從事短缺人才的行業，大城市的工作機會較偏遠地區優勝。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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