▲ 【出糧戶口】邊度有2.5%額外活期年息？ 5間銀行出糧戶口優惠大比拼

港鐵日前公布全體員工凍薪，相信今年唔少打工仔都面對緊類似嘅難關。疫情打擊下，打工仔面對凍薪減薪放無薪假，但如果你識得善用份人工，開個出糧戶口攞獎賞或優惠，縱使可能被凍薪減薪，無得加人工都可減少影響。

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恒生銀行

由即日起至8月31日，全新恒生出糧戶口客戶，於出糧期內持續每月出糧達10,000元或以上及符合指定要求，可享最高1,200元的現金獎賞。

每月平均出糧金額 現金獎賞 80,000元或以上 1,200元 50,000至80,000元以下 1,000元 30,000至50,000元以下 700元 10,000至30,000元以下 400元

渣打銀行

由即日起至9月30日，成功開立「渣打紅利出糧戶口」並使用自動轉帳出糧服務，月薪達2萬元以上，可享以下迎新優惠：

戶口類型 每月平均出糧金額 「亞洲萬里通」里數或現金回贈 渣打紅利出糧戶口 80,000元或以上 7,000里數／700元 60,000至80,000元以下 4,000里數／400元 20,000至60,000元以下 1,000里數／100元

如果客戶同時開立綜合理財服務（優先私人理財／優先理財／Premium理財／快易理財），其出糧戶口100萬港元或以下之存款可享1%儲蓄年利率。

東亞銀行

由即日起至12月31日，成為東亞全新轉帳支薪客戶，可享以下優惠：

以港元/美元/人民幣新資金敍造定期存款，可享特惠年利率

額外3個月免費保管箱服務及年費9折優惠

月供基金計劃首6個月毋須認購費

新開證券附屬帳戶買入本地證券零佣金

大新銀行

全新出糧服務客戶選用大新銀行的360°「易出糧」服務，符合指定出糧戶口存款及選用指定銀行服務，可享最高達2.5%的額外活期存款年利率直至2021年7月31日。

出糧戶口存款額 可享最高額外活期存款年利率* 優易綜合理財戶口/i-Account綜合理財戶口 VIP i-Account綜合理財戶口 800,000元或以上 2.3% 2.5% 100,000元或以上至800,000元以下 2% 2.2% * 每月可獲之額外利息上限為2,000元。

全新出糧服務客戶透過指定戶口以自動轉帳支薪，可獲高達1,000元大新信用卡免找數簽帳額。

每月薪金 大新信用卡免找數簽帳額 VIP i-Account

綜合理財戶口 優易綜合理財戶口 i-Account

綜合理財戶口 80,000元或以上 1,000元 600元 300元 50,000元或以上及80,000元以下 500元 200元 30,000元或以上及50,000元以下 300元 100元 10,000元或以上及30,000元以下 不適用 100元 不適用

全新綜合理財客戶： 於推廣期內透過「e直通遙距開戶申請」成功開立VIP i-Account綜合理財戶口或優易綜合理財戶口及同時成功申請出糧服務並達指定條件，可享300元信用卡免找數簽帳額。

現有綜合理財客戶（VIP i-Account、優易戶口、i-Account）： 客戶於推廣期內透過網上成功申請出糧服務並達指定條件，可享100元信用卡免找數簽帳額。

信銀國際

由即日起至12月31日，開立中信銀行（國際）「出糧plus」戶口，可享高達2,600元迎新禮遇及其他優惠。

在推廣期內成功開立「出糧plus」戶口，並於登記日起計首5個月內，成功收取最少2個連續月份的自動轉賬出糧服務，可享下列獎賞：

自動轉賬出糧獎賞 每月平均出糧金額 信用卡免找簽帳額／現金回贈 60,000元或以上 1,000元 40,000至60,000元以下 500元 20,000至40,000元以下 300元

在推廣期內成功開立「出糧plus」戶口，並於登記日起計首10/16個月內，成功收取最少6/12個連續月份的自動轉賬出糧服務，可享下列獎賞：

自動轉賬出糧1周年獎賞 每月平均出糧金額 信用卡免找簽賬額／現金回贈 全新客戶 現有客戶 60,000元或以上 1,600元 1,000元 40,000至60,000元以下 800元 500元 20,000至40,000元以下 500元 300元

此外，出糧戶口客戶於12月31日前申請信銀國際VISA信用卡，可享永久豁免年費、首6個月本地零售及海外簽賬高達2%現金回贈。而新CITICfirst客戶在過去一個月總支薪達60,000元或以上及登記出糧戶口服務，可豁免首年服務費。

責任編輯：曹佩鈞

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