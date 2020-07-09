▲ 【政府派錢1萬】用1萬蚊消費 盤點3銀行信用卡簽帳優惠

市民已陸續收到政府派發的1萬元，對部分有需要人士絕對是及時雨，以解燃眉之急。若打算用1萬元響應消費，可以配合不同銀行的信用卡優惠，更可賺取額外的現金回贈，做個精明消費者。

【延伸閱讀】【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽 送黃金又送現金 邊間銀行優惠最吸引（更新至6月19日）

滙豐銀行

由即日起至8月31日，以合資格信用卡作合資格簽賬並累積簽賬淨額滿8,000元，可就合資格簽賬獲享額外5%「獎賞錢」回贈，上限為600元「獎賞錢」。

此外，由即日起至8月31日，以合資格信用卡作合資格簽賬並累積簽賬淨額滿30,000元，可額外享400元「獎賞錢」。

登記方法：網站／致電8228 1618／Reward+應用程式

中銀香港

由即日起至9月30日，憑中銀信用卡每月簽賬滿6,000元，可享100元現金回贈；若每月簽賬滿10,000元，則可享300元現金回贈。

此外，在推廣期內，連續3個月簽賬滿10,000元，則可享額外600元的現金回贈。

登記方法：網站／中銀香港應用程式／BoC Pay應用程式／中銀香港信用卡微信賬戶

恒生銀行

由即日起至8月31日，每累積任何3次合資格簽帳，當中網購/全港食府類別之合資格交易可獲額外7% Cash Dollars回贈，每項合資格交易上限為70元Cash Dollars；而其他零售簽賬類別之合資格交易獲享額外2% Cash Dollars回贈，每項合資格交易上限為20元Cash Dollars。

如果在推廣期內，累積合資格簽帳滿10,000元或以上，特選信用卡（恒生私人銀行Visa Infinite卡、Visa Infinite卡、優越理財World Mastercard或World Mastercard）戶口可享額外360元Cash Dollars，而其他信用卡戶口可享額外200元Cash Dollars。此外，當累積合資格簽帳滿35,000元或以上，特選信用卡戶口可享額外650元Cash Dollars，而其他信用卡戶口可享額外400元Cash Dollars。需要注意，兩者只可享其一，獎賞會視乎推廣期完結後的最終累積簽賬淨值。

登記方法：網站／致電2998 6000／恒生信用卡Chat with DORI

責任編輯：曹佩鈞

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