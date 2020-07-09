【移民澳洲】澳洲延長技術及畢業簽證至5年 由前澳洲移民官拆解邊種技術簽證較容易

港區國安法月初實施，引起多國關注。繼早前英國政府表示為BNO持有人提供入籍英國的途徑後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣布，將延長臨時技術簽證及畢業簽證居留期限至5年，為港人提供永久居留的途徑，但申請人要符合技術清單及需接受測試。

【詳細新聞】澳洲延長港人學生及臨時工作簽證至5年

3種技術移民簽證 491較容易

澳洲為香港人升學及熱門的移民國家之一，而澳洲的技術移民簽證，五花八門，港人或不容易搞清哪一種技術移民簽證最容易。曾在澳洲移民局工作8年的黎美紅（Mei），接觸過無數移民澳洲的個案，她曾接受本報訪問時指，澳洲技術移民簽證分為189類、190類及491類3種，每種簽證都有不同要求，適合不同的申請人士，而當中491類簽證較易成功。

189獨立技術移民永居簽證 ：在3種簽證中需時最短、自由度最大，可選擇到任何地區居留，亦毋須州/地區政府擔保，惟申請人的職業只限是職業列表上的中長期類職業。 190州擔保技術移民永居簽證 ：3種簽證上，難度值及自由度最平均的一種。申請人需要獲得州/地區政府的擔保，亦要獲准在其州份內居留。不過，申請此簽證會為申請人自動加5分，職業清單上任何職業都可申請，不一定要會計師、IT、護士這類專業人士方有機會以技術移民澳洲。 491新偏遠地區州擔保或親屬擔保臨時工作簽證 ：分數要求最低，申請人需獲州/地區政府的擔保，亦要獲准在其州份內居留及工作，這些地區均屬Regional Area或人口低增長的大都市。不過，此簽證的分數要求卻是3種中最低，故會為申請人在分數上自動加上15分。

Mei表示491類別較容易，一來申請者自動加15分；二來491名額較多；三來程序上會更快。但Mei補充，申請哪種澳洲技術移民簽證，要視乎申請者的背景，才能因應情況增加其「成功率」。

▲ 前澳洲移民官黎美紅（Mei），為80後在澳洲出生的香港人，為你拆解各項技術移民簽證的特點。

DAMA新移民簽證亦易入場

Mei提到，澳洲政府去年公布新的移民計劃——「指定區域遷移協議」（Designated Area Migration Agreement，DAMA），英語水平有限的低技術移民，可選在北領地（Northern Territory）生活和工作至少3年後，申請澳洲永久居留權，麵包師傅、咖啡師、髮型師等都可以。另外，計劃還包括西澳的Goldfields地區、維多利亞洲的Great South Coast、北澳阿德萊德城市區等區

▲ 澳洲北領地首府達爾文

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