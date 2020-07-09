【移民澳洲】澳洲延長港人學生及臨時工作簽證至5年

《港區國安法》立法引起國際社會關注，繼英國公布英國國民（海外）護照（BNO）擴權方案後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於今日公布接納港人的移民計劃，包括延長港人學生及臨時工作簽證至5年，為他們申請永久居留提供多一個選項。

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延長學生及臨時工作簽證至5年

莫里森指，《港區國安法》對全球多國家帶來根本變化，又指有不少港人因應《港區國安法》的立法有意在外國尋找機會，將個人擁有的技術、業務及資金帶至外國。

他指出，澳洲將會延長港人學生及臨時工作簽證至5年，為他們申請永久居留提供條件。不過，港人同時亦要符合澳洲技術清單的要求，並通過審查，才能獲得延長簽證。

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偏遠地區簽證最快3年可申永居

他又指，將會作出安排，確保港人可在澳洲的偏遠地區就學和工作，以解決這些地區的技能短缺問題，並明確規定獲得永久居留權的途徑。現時偏遠地區技術移民簽證，簽證持有人只要在指定地區居住及工作，並從事當地人才短缺的行業，最快3年便符合申請永久居留權的資格。

責任編輯：李瑩

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