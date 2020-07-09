▲ 【自願醫保】自願醫保「靈活計劃」比較 邊份保障全面又夠平？

自願醫保標準計劃雖然夠平，但只提供政府認可的基本保障，對大病保障不足，若大家想得到較佳保障，自願醫保靈活計劃顯然更吸引。不過，有別於自願醫保標準計劃設劃一的條款，市場上每個靈活計劃的保障及條款差異很大，消費者難於比較。因此，10Life向專科醫生查詢多個常見傷病個案的醫療開支，再由精算師根據醫保產品的條款，預計醫療保險的保障率，並得出的評分，方便大家比較。

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自願醫保 靈活計劃（普通房）多數產品各細項設限

在標準計劃的基本保障的基礎上，自願醫保靈活計劃加入額外保障項目、或提高保額，所以每個靈活計劃的保障分別很大。從產品結構看，有些產品是「細項設限」，有些是「全數保障」。以下是靈活計劃（普通房）的10Life醫療保障評分。此評分乃基於12個傷病個案的預計平均保障率，由於文章編幅所限，下圖只顯示了通波仔、癌症（需手術及標靶治療）及日間血液透析（又稱洗血）的預計保障率，這些疾病較能顯示產品之間保障的差別。

僅一醫保設全數保障 保費較其他計劃高

從上表看，多數自願醫保普通房計劃都是「細項設限」，即每個細項設保障上限。當醫療開支超出細項上限時，在同共保險（Co-pay）後，受保人可透過「額外醫療保障」（Supplementary Major Medical， 簡稱SMM，如有）來索償餘下的醫療開支。另外，對於癌症的保障，市場上不少產品的SMM沒有涵蓋「非手術癌症治療」；這樣，當費用高昂的非手術癌症治療（如化療、標靶治療）超出細項上限時，SMM亦未能發揮作用。

在自願醫保普通房計劃中，截至6月15日前，暫時只安盛智尊守慧（標準）是「全數保障」（註），它對癌症、通波仔、及洗血的預計保障率都高於其他「細項設限」的產品。從保費看，保泰自願醫保靈活計劃（基本）與其他醫療保障評分相若的產品比較，前者明顯平一截。

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自願醫保靈活計劃（半私家房）「全數保障」產品保障顯優勢

所謂「全數保障」（註），保險公司會全額支付，扣除自付費（如有）後的合資格醫療費用，但主要受每年保障限額、及終身保障限額所限。在自願醫保靈活計劃（半私家房）中，醫療保障評分非常高的產品都是「全數保障」。

半私家房計劃保費高 選自付費減負擔

不過，「全數保障」比「細項設限」的半私家房計劃（無自付費）的保費都較高。若消費者希望得到「全數保障」，又擔心醫保保費高昂，可選擇設自付費的產品，保費會便宜得多。

有些消費者既沒有團體醫保，也不想先付自付費（墊底費），但預算有限，又有甚麼選擇呢？於10Life《產品解碼比較》內，大家亦可按保費來篩選產品，但當然仍要留意產品整體的醫療保障。

最後提醒大家，雖然自願醫保產品得到食衛局的規範，但醫療保險始終是複雜的產品，大家要了解個人需要、供款能力、細心比較及選擇合適的產品。

註：

1.以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。

2.10Life就12個常見的傷病個案計算預計保障率，詳情請參閱《大眾醫療保險的評分方法》。

3.上述預計醫療開支是根據該傷病於一般情況下之開支來計算，用作預算醫療保險的預計賠償額及消費者的預計自付額，僅作參考之用，用戶不應視之為實際醫療開支。每個傷病個案的嚴重程度、所需治療、及保險公司的理賠評核等，都未必相同，均影響受保人實際的賠償額。詳情請參閱《大眾醫療保險的評分方法》。

4.「全數保障」的是指，保險公司會全額支付，扣除自付費（如有）後的合資格醫療費用，但受每年保障限額、終身保障限額、及其他相關條件所限。有關索償需符合「醫療所需」、費用亦要「合理及慣常」。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：【自願醫保比較】最全面VHIS「靈活計劃」的醫療保障評分 】

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