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【自願醫保】自願醫保「靈活計劃」比較　邊份保障全面又夠平？

博客 16:45 2020/07/09

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【自願醫保】自願醫保「靈活計劃」比較　邊份保障全面又夠平？

自願醫保標準計劃雖然夠平，但只提供政府認可的基本保障，對大病保障不足，若大家想得到較佳保障，自願醫保靈活計劃顯然更吸引。不過，有別於自願醫保標準計劃設劃一的條款，市場上每個靈活計劃的保障及條款差異很大，消費者難於比較。因此，10Life向專科醫生查詢多個常見傷病個案的醫療開支，再由精算師根據醫保產品的條款，預計醫療保險的保障率，並得出的評分，方便大家比較。

【延伸閱讀】【自願醫保】識揀自付費「全數保障」自願醫保 半私家房計劃都可以平靚正？

自願醫保 靈活計劃（普通房）多數產品各細項設限

在標準計劃的基本保障的基礎上，自願醫保靈活計劃加入額外保障項目、或提高保額，所以每個靈活計劃的保障分別很大。從產品結構看，有些產品是「細項設限」，有些是「全數保障」。以下是靈活計劃（普通房）的10Life醫療保障評分。此評分乃基於12個傷病個案的預計平均保障率，由於文章編幅所限，下圖只顯示了通波仔、癌症（需手術及標靶治療）及日間血液透析（又稱洗血）的預計保障率，這些疾病較能顯示產品之間保障的差別。

比較自願醫保 靈活計劃 （普通房）
保險公司/
自願醫保產品		 產品結構 10Life
醫療保障評分
（10分滿分）		 預計保障率 35-44歲
非吸煙男士
平均每年保費
通波仔，
置入支架		 肝癌，需
接受手術及
標靶治療		 日間
血液透析
 
安盛 | AXA 安盛智尊守慧醫療保障 （標準） 無自付費 全數保障 10.0 100% 99.70% 99.70% 9,597元
富衛 | 更衛您 （優越版） 醫療計劃 每個細項
設保障上限		 9.0 73.80% 88.40% 80.00% 4,680元
保泰人壽 | 保泰自願醫保靈活計劃基本計劃 每個細項
設保障上限		 8.4 81.00% 59.40% 55.50% 3,372元
信諾 | 信諾自願醫保系列靈活計劃 （附加保障） 每個細項
設保障上限		 8.3 79.50% 66.20% 48.20% 5,207元
保柏 | 保柏靈活配自願醫保計劃 - 升級基本 每個細項
設保障上限		 8.1 85.10% 68.90% 0.90% 6,731元
宏利 | 宏利全護航自願醫保靈活計劃 （普通房） 連同特級高額醫療保障 每個細項
設保障上限		 8.1 85.20% 60.00% 17.10% 5,945元
英國保誠 | 保誠靈活自主醫保計劃 附額外醫療計劃 （選項二） 每個細項
設保障上限		 8.0 85.30% 59.60% 26.30% 6,964元
友邦 | AIA自願醫保靈活計劃普通房 每個細項
設保障上限		 7.8 70.70% 59.40% 16.60% 5,265元
1. 以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。
2. 保泰自願醫保 - 靈活計劃 - 基本計劃於上述傷病個案的預計保障率，已將BowtieCash計算在內。
3. 以上資料更新至2020年6月16日。

僅一醫保設全數保障　保費較其他計劃高

從上表看，多數自願醫保普通房計劃都是「細項設限」，即每個細項設保障上限。當醫療開支超出細項上限時，在同共保險（Co-pay）後，受保人可透過「額外醫療保障」（Supplementary Major Medical， 簡稱SMM，如有）來索償餘下的醫療開支。另外，對於癌症的保障，市場上不少產品的SMM沒有涵蓋「非手術癌症治療」；這樣，當費用高昂的非手術癌症治療（如化療、標靶治療）超出細項上限時，SMM亦未能發揮作用。

在自願醫保普通房計劃中，截至6月15日前，暫時只安盛智尊守慧（標準）是「全數保障」（註），它對癌症、通波仔、及洗血的預計保障率都高於其他「細項設限」的產品。從保費看，保泰自願醫保靈活計劃（基本）與其他醫療保障評分相若的產品比較，前者明顯平一截。

【延伸閱讀】【拆解醫保條款】醫療保險有冇癌症定義？ 唔中定義就唔會賠癌症治療？

自願醫保靈活計劃（半私家房）「全數保障」產品保障顯優勢

所謂「全數保障」（註），保險公司會全額支付，扣除自付費（如有）後的合資格醫療費用，但主要受每年保障限額、及終身保障限額所限。在自願醫保靈活計劃（半私家房）中，醫療保障評分非常高的產品都是「全數保障」。

比較自願醫保 靈活計劃 （半私家房）
保險公司/
自願醫保產品		 產品結構 10Life
醫療保障評分
（10分滿分）		 年度賠償上限
（每保單年度計）		 終身賠償上限 35-44歲
非吸煙男士
平均每年保費
（無自付費）
保柏 | Bupa Hero非凡自願醫保計劃 （智選） 全數保障 10.0 25,000,000元 不設上限 13,502元
富衛 | 尊衛您醫療計劃 全數保障 10.0 8,000,000元 45,000,000元 13,084元
安盛 | AXA 安盛智尊守慧醫療保障 （卓越） 全數保障 10.0 10,000,000元 40,000,000元 13,390元
宏利 | 晉悅自願醫保靈活計劃 全數保障 10.0 8,000,000元 32,000,000元 15,806元
友邦 | AIA自願醫保尊尚計劃 全數保障 10.0 5,000,000元 20,000,000元 13,912元
信諾 | 信諾自願醫保系列靈活計劃 （優越） 1 全數保障 9.7 5,000,000元 20,000,000元 11,152元
保泰人壽 | 保泰自願醫保靈活計劃升級計劃 每個細項
設保障上限		 9.2 1,000,000元 不設上限 6,168元
英國保誠 | 保誠靈活自主醫保計劃附額外醫療計劃 （選項一） 每個細項
設保障上限		 8.6 不設上限 不設上限 10,375元
1. 以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。
2. 保泰自願醫保 - 靈活計劃 - 基本計劃於上述傷病個案的預計保障率，已將BowtieCash計算在內。
3. 以上資料更新至2020年6月16日。

半私家房計劃保費高　選自付費減負擔

不過，「全數保障」比「細項設限」的半私家房計劃（無自付費）的保費都較高。若消費者希望得到「全數保障」，又擔心醫保保費高昂，可選擇設自付費的產品，保費會便宜得多。

有些消費者既沒有團體醫保，也不想先付自付費（墊底費），但預算有限，又有甚麼選擇呢？於10Life《產品解碼比較》內，大家亦可按保費來篩選產品，但當然仍要留意產品整體的醫療保障。

最後提醒大家，雖然自願醫保產品得到食衛局的規範，但醫療保險始終是複雜的產品，大家要了解個人需要、供款能力、細心比較及選擇合適的產品。

註：

1.以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。
2.10Life就12個常見的傷病個案計算預計保障率，詳情請參閱《大眾醫療保險的評分方法》
3.上述預計醫療開支是根據該傷病於一般情況下之開支來計算，用作預算醫療保險的預計賠償額及消費者的預計自付額，僅作參考之用，用戶不應視之為實際醫療開支。每個傷病個案的嚴重程度、所需治療、及保險公司的理賠評核等，都未必相同，均影響受保人實際的賠償額。詳情請參閱《大眾醫療保險的評分方法》。
4.「全數保障」的是指，保險公司會全額支付，扣除自付費（如有）後的合資格醫療費用，但受每年保障限額、終身保障限額、及其他相關條件所限。有關索償需符合「醫療所需」、費用亦要「合理及慣常」。

 

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：【自願醫保比較】最全面VHIS「靈活計劃」的醫療保障評分 】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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