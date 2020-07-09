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稻香平日晚市推1蚊鴿優惠　Uber Eats買譚仔滿$50送1碗1餸米綫

消費錦囊 07:00 2020/07/09

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 稻香：晚市1蚊鴿

由即日起至8月14日，全綫稻香、稻香超級漁港及稻坊分店推出1蚊鴿優惠。優惠只於星期一至五（公眾假期除外）的晚上6時至8時30分供應。

此外，2位起方可使用優惠，每人限惠顧一隻1蚊乳鴿。

優惠詳情

2. 譚仔雲南米線：Uber Eats買滿$50送一碗一餸米線

由即日起至7月12日，Uber Eats與譚仔雲南米線合作推出優惠，在Uber Eats訂購滿$50（送餐費不計算在內），即送一碗一餸米綫，每張帳單最多送一碗，可另費轉湯底及升級食材。

優惠詳情

3. 7-Eleven：海鹽沖繩黑糖味特飲$10

由即日起至7月21日，出示下列優惠券，可以$10優惠價於7Café分店購買海鹽沖繩黑糖味特飲。

7Café分店地址

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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