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【基金入門】投資基金只須1元 低門檻、低收費平台會衝擊傳統銷售平台？

理財學堂 12:04 2020/07/09

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投資基金只須1元 低門檻、低收費平台會衝擊傳統銷售平台？

恒生銀行宣布推出全新基金投資服務「SimplyFund」，主打低入場門檻及低收費。過往不少人認為買賣基金的入場門檻高之餘，動輒要數萬元或數十萬元起跳，收費項目亦林林總總，例如有認購費、存倉費、管理費、贖回費等等，未賺錢就先要畀一筆。因此，基金買賣一直被認為是銀行高端客戶的玩意，而初哥投資者就像被拒諸門外。

【詳細新聞】投資基金只須1元？旨在吸引年輕客

網上理財漸普及

「普及金融」概念是近年金管局積極推動的重要的金融措施之一，推動金融業界向市民提供方便、門檻低的金融服務。去年各大銀行取消最低存款收費，不少市民就從中受惠。

而隨着金融科技的發展，市民使用網上理財愈來普及。恒生投資產品及顧問業務主管李佩珊表示，疫情肆虐期間，今年約4成基金交易都是以數碼渠道完成，而去年同期則只有約2成。

低門檻、低收費平台有優勢

恒生銀行的「SimplyFund」的用戶可透過手機APP買賣基金，投資金額低至1元，令初哥投資者亦能進場，目前平台提供7隻基金選擇。除了入場門檻外，平台的收費亦比買賣傳統基金較低，豁免認購費及轉換手續費，當月平均投資組合價值低過5,000元不收月費，5,000元至10萬元則每月收取20元，10萬元或以上則每月收取組合價值的0.05%。

假設用戶透過恒生銀行傳統基金平台及恒生「SimplyFund」買賣恒指基金，以下比較表可見雙方的差異，綜合而言，「SimplyFund」甚有優勢。

 

透過恒生銀行傳統基金平台

購買恒生指數基金A類單位 （港元）

透過恒生銀行「SimplyFund」購買

恒生指數基金
最低入場金額 由分銷商決定 1元
認購費 3% 豁免
轉換手續費 1%
基金管理費 1% 0.55%
平台月費

5,000以下︰免費

5,000元10萬元︰每月20元

10萬元以上︰0.05%

*最新資料以官方為準

低門檻基金投資平台是大趨勢？

除恒生銀行外，早在今年首季，滙豐銀行亦推出類似平台「FlexInvest」，亦是以低門檻基金投資為定位，用戶同樣可透過滙豐旗下手機APP買賣，每隻基金入場門檻最低為100元，其收費模式與恒生的「SimplyFund」類近。「FlexInvest」的入場費雖比恒生高些少，但相信大多數投資者仍能應付到。

再看看綫上基金投資平台，以Fundsupermart為例，不同基金類別有不同的收費，購買股票、均衡及另類投資基金的認購費為0.4%至0.8%，而債券基金收取每季0.05%平台服務費，收費不算低，不過其優勢是提供的基金種類較多，有數百隻基金選擇。

在現時各大金融機構都講求低門檻，低收費的大環境下，或許低門檻基金投資平台將會是未來大趨勢，甚至衝擊傳統銷售平台。

【基金平台比較】最低投資額僅1仙！4大自助基金投資平台收費比較

 

責任編輯︰陳啟昌

====

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。

欄名 : 基金學堂

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