▲ 最低投資額僅1仙！4大自助基金投資平台收費比較

基金入場門檻較高，令不少投資新手卻步。新手可能面對資金有限的難處，若想投資基金，有何方法？恒生銀行推出全新「SimplyFund」，主打低投資門檻可以買基金，最低投資門檻僅1元，暫不設投資額上限。如果想投資基金，還有哪些平台可供選擇？收費又是如何？

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本網挑選了4個自助基金平台，而全部平台的最低投資額均在100港元或以下，適合投資新手。雖然滙豐FlexInvest及恒生SimplyFund均設有平台服務月費，但若平均結餘或投資組合價值分別少於1萬港元及5,000港元即豁免收費。而富途基金寶更豁免認購費及贖回費，而友信智投uSMART智選基金則只收取指定基金類別的申購費。

雖然大部分平台都沒有收取認購費/申購費或贖回費，但是基金公司會收取管理費。而相關費用將從基金表現中扣除，因此會直接影響回報收益。在選擇基金的時候，除了留意入場門檻之外，亦要留意基金管理費。

在基金選擇方面，富途基金寶及uSMART智選基金可以選擇基金較多，而滙豐FlexInvest及恒生SimplyFund的基金選擇則較少。

▲ 自助基金投資平台收費比較

責任編輯：曹佩鈞

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