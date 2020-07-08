▲ 【BNO移民英國】英國搵工中英雙語人才吃香 港人識廣東話有優勢？ -

英國早前公布英國國民（海外）護照（BNO）擴權方案，為BNO持有人及其家屬提供入籍路徑，允許BNO持有人在英國工作或就學5年，居留滿6年可申請入籍。移民外國，最擔心莫過於難找到工作，但從英國的職位空缺可見，不少職位均要求應聘人要有一定中文程度，甚至特別列明要識廣東話。

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開拓亞洲市場 雙語人才吃香

從英國招聘網站搜尋，除了中文教師、翻譯等語文相關的工作，會要求應徵者須具備一定中文程度外，其他行業的工種亦因應開拓亞洲或中國市場，而招聘雙語人才，要求中文程度至少會聽說普通話或廣東話。

以求職網站Indeed及Linkedin的招聘廣告為例，位於倫敦的職位空缺，不少設有中文語言能力的要求，部分列明必須懂得普通話或廣東話，部分則視廣東話為「加分位」。招聘的職位範疇廣泛，包括零售、金融、科技、物流及貿易等，年薪可達3.8萬至6萬英鎊（約37萬至58萬港元）。薪酬雖然吸引，但英國居民須繳付的稅項亦不容小覷，個人入息稅的稅率可達20%至45%。

港人如有意移民英國，可先在招聘網站查探當地就業前景。需要留意，英國作為中國及香港熱門的留學及移民國家，不少留學生亦會選擇留英發展，部分移民更已落地生根，非常熟悉當地市場。即使港人具備中英文能力，亦要考慮與當地留學畢業生及移民競爭的可能性。另外，亦要留意在港獲得的資歷及工作經驗會否受當地公司認可，經仔細考慮才下移民決定。

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▲ 在疫情下，有公司仍招聘具備中英文語文能力的人才，更列明需懂得廣東話。（招聘網站截圖）

責任編輯：李瑩

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