▲ 【退休規劃】退休後擬擲千萬換大屋 擔憂退休計劃受影響？

本篇續談來自澳門的Hailey及其丈夫的個案。上一篇文章提到Hailey夫婦兩人打算購入新居，提升居住環境，惟擔心退休後，沒有足夠的現金流支持晚年生活。Alvin之前已經分析如何利用不同投資產品增加收益，以應付退休生活。而今次將主要分析退休後的開支預算，完善整個退休計劃。

支出方面，Hailey假設未來支出是按今天生活水平，每年按通脹增加。Alvin指，這假設有衝突，若假設另一半不幸離世生活費理應會減低。目前的家庭必須開支包括聘請家傭、水費、電費、石油氣費、電話費、汽車油費、住宅管理費及膳食等，另一筆恒常的「其他支出」佔每月支出22%，經了解是日常保健食品及護理等，所以大部分的開銷都是按人數而變化，一人金額應少於二人。

另一方面，雖然很多理財顧問為客戶計算退休需要金額時，都會將每年生活費按通脹增加，但還有其他方法計算的。Alvin的其中一種估算法，是將退休後的開支分為三部分：基本生活費、醫療保健費和消閒娛樂費。在退休後會有明顯增幅的會是醫療保健費，這方面應該透過一份終身保障的全面醫療計劃降低風險。但Hailey現時持有的醫療計劃只保障到70歲，並非理想的安排，她應該嘗試多了解是否能購買可保終身的醫療保障。Alvin也建議她應維持心境開朗，這樣對身體健康有正面幫助，過多的擔憂往往是導致生病的其中主要原因。

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物業套現製造現金流

當支出減少及收入增加，能夠運用的資金自然可以花得更久，所以配置適當理財工具，有助保留資金，確保Hailey現時預計80歲時便用完的資金可以用更長時間。除了她現有的存款外，佔她資產最大比例的是物業，將會購買的物業所佔的比例將會更高，若到80多歲時沒有流動資金應付生活所需，物業亦可成為製造現金流的工具。

如果澳門將來能夠推行安老按揭，Hailey自然能夠得到穩定收入及維持居住環境，假若到時仍然未有類似產品，她也可以考慮賣樓套現。年老時才改變生活環境，可能其非長者意願，但到年紀大，需要獨立生活，能得到專業醫護人員照顧比較好，所以一些高質素的療養院相信亦是不錯的選擇。

Hailey的假設不少是按最悲觀的狀況預計，相信現實並非這樣絕望，即使購買心儀單位後令儲蓄減少，未來只要能夠定期檢討及有紀律地花費和維持健康生活，相信安享晚年的目標是必然能夠達到。若她仍然感到不安，或可把購買新單位預算由1,100萬澳門元降低到900萬澳門元，以平衡目前及將來的需要。

【原文刊於第662期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。