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【財務自由】要財務自由先要財務獨立 　這幾方面你做得到嗎？

理財學堂 16:30 2020/07/08

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【財務自由】要財務自由先要財務獨立 　這幾方面你做得到嗎？ -

近年不少人提倡財務自由、提早退休的概念，透過創造被動收入，增加生活及財務上的靈活性。達到財務自由並非一個容易的過程，需要長時間的堅持及自律，在實現財務自由之前，有人認為財務獨立是其中之一個必經的階段，兩者到底有何分別？

投資理財資訊網站Investmentu.com就比較了財務自由及財務獨立，在收入、帳單、債務、儲蓄、退休及投資方面的各種不同狀態。你現時的財務狀況又是甚麼狀態呢？已達財務獨立嗎？距離財務自由還有多遠？

【延伸閱讀】【財務自由】字節跳動前程式員28歲提早退休 靠被動收入旅居日本

工作收入 VS 被動收入

在財務獨立的階段，你仍需要靠工作來賺取收入，以應付生活上的各項開支；但當你達到財務自由，就是已可透過投資或其他方式，創造足夠的被動收入，毋須擔心收入的來源，讓你可自由地選擇工作與否，甚至可提早退休。

有能力繳付帳單 VS 毋須顧慮帳單

當有穩定的工作收入時，所得的收入足以應付生活上各項帳單，如房租、水電費及電話月費等，而毋須依賴其他人，便已達到財務獨立。但當你已達到財務自由時，就代表你已經毋須顧慮每月的帳單，也不必擔心自己無能力繳清帳單，更可以負擔到更高房租、更高供款額的單位。

有能力還債 VS 無債一身輕

每個人都可能有不同的債務，小至信用卡卡數、學生貸款，大至樓宇按揭貸款等。只要你有還款的能力，並持續還清債務，即使擁有債務也能代表你在財務上獨立。由於債務或會帶來沉重的財務負擔，使實現自由變得困難，當你達到財務自由時，你應該是無債一身輕的狀態，或是幾乎沒有債務。即使有債務，你也有足夠的資金還清。

【延伸閱讀】【財務自由】如何實現財務自由？《富爸爸‧窮爸爸》4大理財智慧

有儲蓄習慣 VS 有充足儲備

如果你是「月光族」，每月都會花光工作所的收入，當有急需用錢時，沒有能力應付，就很難稱為財務獨立。有穩定的儲蓄習慣，能令你的財務狀況更為健康，讓你有能力面對生活上的各種突發情況。而要達到財務自由的狀態，光是有儲蓄習慣仍不足夠，要有充足的儲備，足夠的應急金，當你面對意料之外的事時，例如是經濟環境轉差、失業時，都能輕鬆應對，毋須擔心無能力應付生活開支。

有能力退休 VS 自由選擇退休生活模式

財務獨立代表你有一定的儲蓄供退休後使用，能在退休時維持基本的生活。不過，當你達到財務自由時，除了可選擇提早退休，其退休的生活模式也能達到另一個層次，你有經濟能力去自由選擇理想的退休生活，例如是環遊世界、在其他國家旅居，甚至是創業實現夢想。

有能力投資 VS 投資賺取被動收入

即使部分投資產品的入場門檻並不高，但有不少人因為收入不多、開支大，而未有資金投資。當你儲夠一定資金，或是將收入的一部分用作投資時，你已實現財政獨立，更是邁向財務自由的路途上。當你已達到財務自由，代表你已透過長期投資的習慣，建立到一定金額的被動收入，獲得生活及財政上的自由。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財學堂

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