▲ 【退休規劃】退休後擬擲千萬換大屋 應如何部署資產？

今期讀者是來自澳門的Hailey及其丈夫。Hailey今年剛退休，現持有850萬元澳門元現金，先生為澳門公務員，月薪5萬澳門元，按其年齡將會在5年後退休，到時可享長俸。而Hailey最近希望購入新單位以提升居住環境，惟擔心影響退休計劃。

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Hailey丈夫雖然有長俸，加上澳門有撫恤制度，公務員配偶可享有一半工資作撫恤金至終老，但兩人考慮到男性平均壽命比女性短，故擔心若買樓後年紀再大，沒有足夠的現金流支持晚年生活及醫療開支。而Hailey對理財一直持謹慎態度，因健康及工作環境變化，才離開工作崗位。丈夫過去亦曾因健康原因停薪留職半年，故擔心未來或發生同類情況而致退休金減少。

退休後需考慮現金流

與Alvin討論前Hailey已做足功課，以Excel模擬計算未來狀況，她有一系列的假設，包括通脹率為3.2%、銀行定期利率為2厘、丈夫因健康問題而停薪留職5年後才正式退休、因打算購買新居而變賣現有物業及動用存款，而導致可動用資金減少至525萬澳門元。最後是假設最惡劣的情況，便是丈夫一到退休年齡便離世，她只能收到公務員撫恤金為生活費。根據她各種的假設，到74歲時便要賣掉車位套現生活費，但到80歲便會花掉所有儲蓄，按普遍港澳女性預期壽命都是80歲以上，她擔心「臨老過唔到世」。Alvin表示，她的分析不無道理，只是不同假設下，情況可以有很大分別，她現時只以最惡劣情況計劃，並不全面，所以Alvin決定為她上一堂退休的計算課。

Alvin指出，所有與支出規劃有關的理財方案都離不開考慮現金流入和流出兩大因素。收入方面，Hailey有三類入息，分別來自存款利息收益、公務員撫恤金收益及澳門合資格居民由65歲便可以收取的養老金。

先談存款收益，Hailey現時假設回報每年2%，但這並非保證，且以長期收益率來說並不理想。她也假設通脹率為3.2%，變相反映現象是收益不能追到通脹，資金承受兩大衝擊，包括持續提取及回報跑輸通脹，消耗自然大。Alvin認為，她應該從收益上花功夫，多了解有甚麼理財產品，能夠在可接受的風險下跑贏通脹。Alvin用Hailey提供的Excel算式代入資產收益率等於通脹率，資金已可以多用兩年，所以不要浪費利用資金及時間製造的增值能力。

儲蓄型產品助追通脹

Alvin表示市場上一般儲蓄型保單和年金產品，在中長期來說很大機會能做到這效果。由於派發收益類保險理財產品可運用時間效應來增加收益，所以Hailey應將存款分為兩部分，第一部分是在儲蓄型產品未能製造收益前，需要準備的生活費，這部分可以繼續存放在銀行收息，金額可以維持足夠5至10年的費用，可視乎何時能從收益類產品中獲得入息作調整。第二部分是投放在儲蓄型產品的資金，要注意這部分要數年後才開始提供收益，亦需要明白回報包括保證和非保證部分。

至於第二及第三種收益是來自公務員撫恤金及政府養老金，這兩部分是保證獲取的，所以讀者其他資金相對上，能投放在非保證成分較高，而期望潛在長期回報較理想的工具。Hailey假設了保證獲取的收益是按固定金額發放，Alvin參考香港類似收益的特性，是會按通脹而調整的，故未知是否她的假設過於保守或是當中有所誤解，這方面要她進一步了解了。

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【原文刊於第662期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。