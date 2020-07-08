踢拖上街影響市容　切忌穿白襪拖鞋招搖過市

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【退休規劃】退休後擬擲千萬換大屋 擔憂退休計劃受影響？
認識一位醫生朋友，現在是一位著名的兒科醫生。這位友人從小幼庭承訓，父母從小就告訴他拖鞋只可以在家中穿著，只是踏出門外一步，就要穿上襪子和鞋子。
無獨有偶，筆者的家教亦相差不遠，從小和母親上街，無論是去旺角、還是尖沙咀，腳上的一雙皮鞋總是整潔如新，她說：「拖鞋不是用來上街的，有失身份，而且難登大雅之堂。」
因此，當近年看見不少那些所謂潮流達人、影星紛紛穿上名牌拖鞋配上白襪子，甚至在飛機上看見穿上人字拖的男女，總是令我眉頭皺著，非常看不順眼。
其實一直以來，拖鞋在時裝界的地位卑微，當今好些高五星級的酒店和食肆仍然不歡迎穿上拖鞋的顧客內進，就算你是拖鞋冠以Louis Vuitton或GUCCI的光環也不例外。
因為對傳統的人來說它只宜家中出現，又或是作為海浴時大派用場。這方面不要對我說今天人類的生活習慣和審美眼光已經改變過來，有些傳統的事還是要悍?的，就好像不穿拖鞋上街是作為對自己和別人的一點尊重，盡量多給香港一個漂亮的市容吧，畢竟今天的香港已經很醜陋。
產品查詢：Louis Vuitton（8100 1182）
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌