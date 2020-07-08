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踢拖上街影響市容　切忌穿白襪拖鞋招搖過市

博客 18:40 2020/07/08

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踢拖始終有礙觀膽，還是留在家中穿上比較好。

認識一位醫生朋友，現在是一位著名的兒科醫生。這位友人從小幼庭承訓，父母從小就告訴他拖鞋只可以在家中穿著，只是踏出門外一步，就要穿上襪子和鞋子。

「男人老狗」的你，請保持市容，不要學David Beckham穿白襪踢拖上街吧﹗

近日本地某雜誌稱余文樂為「時尚界牆頭草」，意指他個人品牌看風駛𢃇冇個性可言，而在他的個人Instagram裏說經常展示自己穿白襪踢拖上街，在筆者的眼裏很醜。

無獨有偶，筆者的家教亦相差不遠，從小和母親上街，無論是去旺角、還是尖沙咀，腳上的一雙皮鞋總是整潔如新，她說：「拖鞋不是用來上街的，有失身份，而且難登大雅之堂。」

購買不到Tradi Zori人字拖，有這對同樣是Havaianas X mastermind JAPAN的普通版推出，可在金鐘太古廣場品牌的快閃店購得。（$628/Havaianas）

Havaianas X mastermind JAPAN這對Tradi Zori人字拖，受到日本傳統涼鞋Zori草履所啟發，限量發售，相信一早已經售罄。（$1,168/Havaianas）

因此，當近年看見不少那些所謂潮流達人、影星紛紛穿上名牌拖鞋配上白襪子，甚至在飛機上看見穿上人字拖的男女，總是令我眉頭皺著，非常看不順眼。

其實一直以來，拖鞋在時裝界的地位卑微，當今好些高五星級的酒店和食肆仍然不歡迎穿上拖鞋的顧客內進，就算你是拖鞋冠以Louis Vuitton或GUCCI的光環也不例外。

4千大元的一對人字膠拖鞋，值不值得實在見仁見智。（$4,450/Louis Vuitton）

LV出品的拖鞋，售價更上一層樓。（$5,200/Louis Vuitton）

因為對傳統的人來說它只宜家中出現，又或是作為海浴時大派用場。這方面不要對我說今天人類的生活習慣和審美眼光已經改變過來，有些傳統的事還是要悍?的，就好像不穿拖鞋上街是作為對自己和別人的一點尊重，盡量多給香港一個漂亮的市容吧，畢竟今天的香港已經很醜陋。

產品查詢：Louis Vuitton（8100 1182）

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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