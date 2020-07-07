有券商開戶人數創新高 港股進入大時代？（附本地券商收費比較）

受新冠肺炎疫情影響，上半年港股經歷大起大落，股市波動，但無阻散戶的參與，有本地券商更公布今年首6個月錄得盈喜。

耀才證券 （01428） 發盈喜，預期截至2020年6月底止3個月（2020/21財年）純利為約1.53億元，大幅增長約53%，並創自上市以來的同期新高。

集團於盈喜公告中指出，上季的股票交易總落盤量超過403萬次，較去年同期上升57%。期內，總開戶人數按年大幅飆升2.1倍，集團旗下各大平台客戶總登入量較去年同期大升53%。

每逢港股大時代，證券戶口的開戶人數都會倍增，近日港股交投暢旺，散戶再次蠢蠢欲動。不過，選擇一間低佣金收費的證券行，可以幫你慳唔少買賣手續費，可參考以下比較表。

港股券商比較

證券行 交易佣金 存倉費 備注 富途證券 0元 無 每單交易收取平台費15元 華盛證券 0元 無 每單交易收取平台費15元 致富證券 0.0675 （最低收費40元） 無 - 輝立證券 0.25% （最低收費100元） 持貨手數5,000手以下的可轄免；否則每手每月收取0.012元 - 耀才證券 0.0668% （最低收費50元） 無 - 一通證券 0元 無 - SoFi Hong Kong 0元 無 - 友信智投 90天免佣，其後0.03% 無 每單交易收取平台費12元

責任編輯︰陳啟昌

========

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。