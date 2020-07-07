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【散戶入市】耀才開戶人數創新高的啟示　散戶蜂擁入市代表港股進入大時代？（附本地券商收費比較）

理財學堂 19:30 2020/07/07

分享：

耀才證券 （01428） 發盈喜有何啟示？據耀才公告指，上季總開戶人數按年大幅飆升超過2倍。若按照民間智慧，愈多散戶入市，對港股後市或有一點啟示。到底是港股先頂先兆，還是港股大時代的開始？

港股上半年經歷大起大落，股市波動，但無阻散戶的參與，耀才證券公布今年首6個月錄得盈喜。耀才證券 （01428） 發盈喜，預期截至2020年6月底止3個月（2020/21財年）純利為約1.53億元，大幅增長約53%，並創自上市以來的同期新高。

集團於盈喜公告中指出，上季的股票交易總落盤量超過403萬次，較去年同期上升57%。期內，總開戶人數按年大幅飆升2.1倍，集團旗下各大平台客戶總登入量較去年同期大升53%。

貨比三家　邊間證券行買賣最抵

每逢港股大時代，證券戶口的開戶人數都會倍增，近日港股交投暢旺，散戶再次蠢蠢欲動。不過，選擇一間低佣金收費的證券行，可以幫你慳唔少買賣手續費，可參考以下比較表。

港股券商比較

證券行 交易佣金 存倉費 備注
富途證券 0元 每單交易收取平台費15元
華盛證券 0元 每單交易收取平台費15元
致富證券

0.0675

（最低收費40元）

 -
輝立證券

0.25%

（最低收費100元）

 持貨手數5,000手以下的可轄免；否則每手每月收取0.012元 -
耀才證券

0.0668%

（最低收費50元）

 -
一通證券 0元 -
SoFi Hong Kong 0元 -
友信智投 90天免佣，其後0.03% 每單交易收取平台費12元

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 理財學堂

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