限時優惠！山頂纜車摩天套票半價 消費錦囊 10:30 2020/07/08 分享： 限時優惠！於山頂官方網頁購買山頂纜車摩天套票（來回）可享半價！ 由即日起至7月20日，於山頂官方網頁購買山頂纜車摩天套票（來回），並輸入促銷代碼「PEAKTRAMFLASH50」，即可享半價優惠！ 條款及細則 撰文：hket小編 ===== 身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 東海堂指定分店 凍宇治抹茶3.6牛乳•紅豆 買1送1 今日 東海堂指定分店 凍宇治抹茶3.6牛乳•紅豆 買1送1 香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場 門票買一送一 2020/07/07 香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場 門票買一送一 今日開幕！DON DON DONKI銅鑼灣店開幕優惠一覽 2020/07/07 今日開幕！DON DON DONKI銅鑼灣店開幕優惠一覽 【政府派錢1萬】消費滿500元送50元餐飲優惠券 商場購物優惠一覽 2020/07/06 【政府派錢1萬】消費滿500元送50元餐飲優惠券 商場購物優惠一覽 7-Eleven Häagen-Dazs迷你雪糕杯 $100/5杯 2020/07/06 7-Eleven Häagen-Dazs迷你雪糕杯 $100/5杯 著數優惠