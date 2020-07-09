Subway尖沙咀店開幕！6吋潛艇堡、沙律或卷餅買一送一

Subway正式登陸尖沙咀！為慶祝Subway尖沙咀店開幕，新店今日推出買一送一優惠！

只要於7月9日早上11時至晚上7時期間，到尖沙咀店購買任何正價6吋潛艇堡、沙律或卷餅，均可享買一送一優惠。每人只限購買一次，不可與其他優惠同時使用，亦不設送遞服務。

地址：尖沙咀東部科學館道14號新文華中心1樓125-126號鋪