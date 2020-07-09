Subway尖沙咀店開幕！6吋潛艇堡、沙律或卷餅買一送一 消費錦囊 09:00 2020/07/09 分享： Subway正式登陸尖沙咀！為慶祝Subway尖沙咀店開幕，新店今日推出買一送一優惠！ 只要於7月9日早上11時至晚上7時期間，到尖沙咀店購買任何正價6吋潛艇堡、沙律或卷餅，均可享買一送一優惠。每人只限購買一次，不可與其他優惠同時使用，亦不設送遞服務。 地址：尖沙咀東部科學館道14號新文華中心1樓125-126號鋪 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 限時優惠！山頂纜車摩天套票半價 2020/07/08 限時優惠！山頂纜車摩天套票半價 東海堂指定分店 凍宇治抹茶3.6牛乳•紅豆 買1送1 2020/07/08 東海堂指定分店 凍宇治抹茶3.6牛乳•紅豆 買1送1 香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場 門票買一送一 2020/07/07 香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場 門票買一送一 今日開幕！DON DON DONKI銅鑼灣店開幕優惠一覽 2020/07/07 今日開幕！DON DON DONKI銅鑼灣店開幕優惠一覽 【政府派錢1萬】消費滿500元送50元餐飲優惠券 商場購物優惠一覽 2020/07/06 【政府派錢1萬】消費滿500元送50元餐飲優惠券 商場購物優惠一覽 著數優惠