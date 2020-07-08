鴻福堂藥製龜苓膏買1送1　北角花斑茶社買第二客仙草芋圓飲品享半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 鴻福堂：藥製龜苓膏買1送1

由即日起至7月10日，全綫鴻福堂分店推出藥製龜苓膏買1送1優惠，以$55購買藥製龜苓膏1盅，即可享買1送1優惠。數量有限，送完即止。

2. 花斑茶社北角店：第二客仙草芋圓飲品享半價

由即日起至7月31日，於台式茶飲店花斑茶社惠顧第二客仙草芋圓飲品，即可享半價優惠，堂食及外賣均可。

地址：北角和富道和富G15C舖

3. Red Lobster：惠顧任何活龍蝦菜式加$1換7安士西冷牛排

由即日至7月31日，美國人氣龍蝦連鎖餐廳Red Lobster於7月份推出超值$1歎牛扒優惠，逢星期一至五，凡惠顧任何活龍蝦菜式即可以超值$1額外點選7安士西冷牛排一件！

地址： 香港銅鑼灣 Fashion Walk 加寧街 8 號地下電話：2261 2996

撰文：hket小編

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