新經濟股ETF跑贏大市 用政府1萬買有咩選擇？（附ETF一覽）

▲ 新經濟股ETF跑贏大市 用政府1萬買有咩選擇？

昨日（6日）起市民陸續收到政府派錢1萬元的現金發放計劃，突然多了1萬元，想投資買股份為資產增值，有甚麼選擇？

近月，新經濟股熱炒，多隻龍頭科網持續造好，其中騰訊 （00700） 及美團點評 （03690） 表現持續創新高，相反舊經濟股表現大落後。若投資者看好新經濟股的未來的發展，但又擔心高追個股驚押錯注碼，市場上亦有不少新經濟主題的交易所買賣基金（ETF）供投資者選擇。

中資科網概念ETF

現時在港股上市的新經濟主題ETF，主要是投資於中資科網概念（詳見下表）。舉例如三星中國龍網 （02812） 追蹤中證全球中國互聯網指數，相關持股主要為於本港及美股上市的中資科網股，包括美團點評、騰訊及阿里巴巴（美︰BABA）等。

近期生物科技及雲計算均為大熱板塊，港股中就有GX中國生科 （02820） 及GX中國雲算 （02826） ，年初至今（7日）回報分別為56.44%及69.14%，是多隻新經濟主題ETF中表現最好的。

以下新經濟主題ETF的每手入場費介乎約1,400元至5,400元不等。

跑贏指數ETF

這些新經濟股主題ETF，年初至今回報由約2成至7成不等，對比追蹤大市指數的ETF盈富基金 （02800） 及南方A50 （02822） ，年初至今回報分別為-4.96%及10.84%，新經濟股ETF明顯跑贏。

惟留意以上的新經濟股ETF均非主流產品，部分ETF交投較疏落，例如標智新經濟 （03182） 今日成交金額僅有5.82萬港元，而三星中國龍網 （02812） 則有1,170萬港元。投資者宜選擇成交較旺的ETF，並仔細考量個人風險承受能力。

新經濟股ETF 追蹤指數 市值（港元） 每手單位入場費（港元） 開支比率 年初至今（7日）表現 GX中國雲算 （2826） Solactive中國雲端運算指數NTR 10.08億 5,455 0.68% 69.14% GX中國生科 （2820） Solactive中國生物科技指數NTR 14.4億 5,130 0.68% 56.44% 三星中國龍網 （2812） 中證全球中國互聯網指數 1.69億 3,534 1.50% 41.81% 中金金瑞中網 （3186） 中證海外中國互聯網指數 6,585萬 4,362 0.72% 36.81% PP中新經濟 （3173） 中證財新銳聯新動能指數 15.8億 5,290 0.50% 33.29% 標智新經濟50 （3182） 納斯達克中國新經濟公司海外50指數 1,108萬 1,407 0.60% 28.26% 工銀南方中國 （3167） 標普新中國行業（A股上限）指數 10.05億 4,339 1.14% 18.03%

*截至彭博7月7日的資料

責任編輯︰陳啟昌