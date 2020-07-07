新經濟股ETF跑贏大市 用政府1萬買有咩選擇？（附ETF一覽）

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【理財規劃】唔想臨老後悔唔夠錢使？年輕時要知道4大理財法則
昨日（6日）起市民陸續收到政府派錢1萬元的現金發放計劃，突然多了1萬元，想投資買股份為資產增值，有甚麼選擇？
近月，新經濟股熱炒，多隻龍頭科網持續造好，其中騰訊 （00700） 及美團點評 （03690） 表現持續創新高，相反舊經濟股表現大落後。若投資者看好新經濟股的未來的發展，但又擔心高追個股驚押錯注碼，市場上亦有不少新經濟主題的交易所買賣基金（ETF）供投資者選擇。
中資科網概念ETF
現時在港股上市的新經濟主題ETF，主要是投資於中資科網概念（詳見下表）。舉例如三星中國龍網 （02812） 追蹤中證全球中國互聯網指數，相關持股主要為於本港及美股上市的中資科網股，包括美團點評、騰訊及阿里巴巴（美︰BABA）等。
近期生物科技及雲計算均為大熱板塊，港股中就有GX中國生科 （02820） 及GX中國雲算 （02826） ，年初至今（7日）回報分別為56.44%及69.14%，是多隻新經濟主題ETF中表現最好的。
以下新經濟主題ETF的每手入場費介乎約1,400元至5,400元不等。
跑贏指數ETF
這些新經濟股主題ETF，年初至今回報由約2成至7成不等，對比追蹤大市指數的ETF盈富基金 （02800） 及南方A50 （02822） ，年初至今回報分別為-4.96%及10.84%，新經濟股ETF明顯跑贏。
惟留意以上的新經濟股ETF均非主流產品，部分ETF交投較疏落，例如標智新經濟 （03182） 今日成交金額僅有5.82萬港元，而三星中國龍網 （02812） 則有1,170萬港元。投資者宜選擇成交較旺的ETF，並仔細考量個人風險承受能力。
|新經濟股ETF
|追蹤指數
|市值（港元）
|每手單位入場費（港元）
|開支比率
|年初至今（7日）表現
|GX中國雲算 （2826）
|Solactive中國雲端運算指數NTR
|10.08億
|5,455
|0.68%
|69.14%
|GX中國生科 （2820）
|Solactive中國生物科技指數NTR
|14.4億
|5,130
|0.68%
|56.44%
|三星中國龍網 （2812）
|中證全球中國互聯網指數
|1.69億
|3,534
|1.50%
|41.81%
|中金金瑞中網 （3186）
|中證海外中國互聯網指數
|6,585萬
|4,362
|0.72%
|36.81%
|PP中新經濟 （3173）
|中證財新銳聯新動能指數
|15.8億
|5,290
|0.50%
|33.29%
|標智新經濟50 （3182）
|納斯達克中國新經濟公司海外50指數
|1,108萬
|1,407
|0.60%
|28.26%
|工銀南方中國 （3167）
|標普新中國行業（A股上限）指數
|10.05億
|4,339
|1.14%
|18.03%
*截至彭博7月7日的資料
責任編輯︰陳啟昌
欄名 : ETF學堂