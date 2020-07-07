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【移民加拿大】加拿大卑詩省技術移民平均收入上升　從事邊行獲提名機會大啲？

美加 18:39 2020/07/07

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【移民加拿大】加拿大卑詩省技術移民平均收入上升　從事邊行獲提名機會大啲？

加拿大是不少人移民的目標國家，一直提供多種移民途徑，其中一個就是省提名移民計劃。根據2019年卑詩省提名移民統計報告，有逾6,500名申請人透過此計劃成為加拿大永久居民，而技術勞工的收入亦大幅增加。

【延伸閱讀】【移民加拿大】去年近11萬人經快速通道申請永居　從事甚麼職業佔最多？

卑詩省提名移民計劃（BC Provincial Nominee Program）分為技術移民及企業家移民，而技術移民主要是為在卑詩省找到工作的合資格技術勞工，提供成為永久居民的渠道。雖然此計劃分為2個類別，但有99%的移民申請都是來自技術移民，只有1%為企業家移民。

在2019年，卑詩省提名移民計劃的技術移民類別收到20,584個申請，比2018年增加35.7%。而2019年卑詩省獲分配6,500個移民名額，而最終有6,551名申請者透過此計劃成為永久居民，當中有6,503名為技術移民，餘下的48名為企業家移民。

【延伸閱讀】【移民加拿大】受疫情影響 加拿大3月新增永久居民按年跌30%

而報告亦統計了2019年獲提名人士的職業，最多人獲提名的行業是餐飲服務經理（8.4%）、跟隨甚後分別是零售及批發貿易經理（5.8%）、軟件工程師及設計師（4.3%）、平面設計師及插畫師（4.2%）和貨車司機（4.1%）。

報告同時顯示，由2018年至2019年，技術移民獲提名人士的平均工資亦有所增加，國際畢業生的工資增幅最大，為19.5%。

最多技術移民來自印度，佔整體的33%，其次為中國（15%）及巴西（6%），與之前的百分比相若。此外，最多技術移民打算在溫哥華地區生活，有75%。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 移民攻略

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