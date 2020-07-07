▲ 【理財規劃】唔想臨老後悔唔夠錢使？年輕時要知道4大理財法則

個人理財並沒有捷徑，必須靠自律及持之以恒才能達到財政上的目標。不少人當面臨結婚生兒、甚至是退休時，才後悔自己未曾好好理財，時常擔心儲蓄不夠應付生活。如何可避免自己將來面對同樣問題？有專家建議，大家應在年輕時就要遵從以下4大理財法則，以免年老時才後悔。

風險投資公司合夥人Morgan Housel，多年來經常撰寫金融相關的文章，他在CNBC撰文分享，指年輕時應開始 遵循以下4大理財法則，就能避免在年老時後悔的情況。

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1. 放低自我 別在意他人的想法

儲多少錢、花費多少，是基於每個人對生活質素的追求。有人為了儲蓄而願意僅維持基本的生活質素，也有人為了展示個人的社交地位，而大灑金錢置裝。Housel認為，人們儲蓄多少，是與自我（ego）有關。他指出，大多善於個人理財的人，均不會在意其他人的想法，他們不會為了與他人比較，而改變自己的消費習慣，而是根據個人的目標制定理財計劃。因此，要學會放低自我，避免因他人的想法而影響個人的理財計劃。

2. 避免與金錢觀念不一的人結婚

Housel指，與自己消費觀不一的人建立親密關係，或是結婚，是最容易令自己陷入混亂的財務狀況。他認為，人們要與有相似金錢觀的人結婚，避免因花錢的問題引發爭執。他又指，金錢糾紛是常見的離婚原因之一，因此最好在結婚前了解清楚對方的金錢觀念，以免因金錢問題最終導致離婚，甚至面對離婚後要聘請律師處理、分身家等問題。

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3. 避免「走錯一步」

不少人為了還信用卡卡數要「卡冚卡」，或是每月只還最低還款額兼付高息，而陷入財政困難。Housel指，沒有人會比由一開始就極力避開負債的人，更快遠離債務。他認為，要妥善理財，重點不在於每一次都要做到令人叫好的決定，而是長期而且持續地作出不犯錯的決定。

4. 夢想定麵包？應先準備好「彈藥」

不少人為了追求夢想，即使收入不高，仍會選擇自己喜歡的工作。不過，Housel認為，選擇從事低收入但你所熱愛的工作，或會令你在隨着年齡增長而感到後悔。當面對生活各種開支所造成財務壓力時，你或會難以再從工作中獲得快樂。

與其從事一份你喜歡，但收入低於平均水平的工作，他認為，人們應選擇從事一份收入可觀的工作。這份工作的收入可為你提供一定程度的財務靈活性，當儲夠一定資金時，你就夠有足夠的「彈藥」去實踐抱負。

責任編輯：李瑩

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