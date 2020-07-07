舊裝勞力士遇上熱帶面盤隨時升值10多倍　拆解錶盤日漸變色之謎

▲ 一個漂亮的熱帶面盤可遇不可求，可以令一枚舊裝勞力士大幅升值。

勞力士受歡迎的其中一個原因，是品牌的手錶幾乎比黃金還要保值，而更甚的是，舊裝勞力士的升值潛力更可以超乎你想像，十倍百倍也不足為奇，因此近年愈來愈多人追捧「舊裝勞」。但一隻舊錶能否升值，牽涉到很多因素，能夠擁有一個漂亮的熱帶面盤就是其中之一。到底甚麼是熱帶面盤？

▲ 約1995年製的勞力士Daytona型號16520，特別的地方在於熱帶棕色刻度圈。（估價 $400,000-$650,000）（圖片由佳士得提供）

舊錶的錶盤有一種被稱為熱帶面盤（Tropical dial），到底是甚麼意思？1990年代，有一批手錶收藏家發現一些製於20世紀中期的手錶錶盤有變色迹象，當中的變化甚具美感，於是開始爭相收藏和進行深入鑑賞。

▲ 勞力士Daytona型號6265，配計時功能及「SIGMA」錶盤，特別在只有副錶盤變成熱帶棕色錶盤，約1973年製。（估價 $1,200,000-$2,400,000）（圖片由佳士得提供）

有人認為熱帶地區因為紫外綫較強，腕錶受到經年日曬後，面盤容易變色或氧化，黑色可能變成深褐色，亦有機會泛黃，變成檸檬黃、橙色或墨綠等，「熱帶面盤」因而得名。

但上述推測只有部分屬實，因為後來有收藏家發現即使腕錶被收藏於不被陽光照射的地方，經年累月後也有機會出現錶盤變色的現象。究其原因，是由於當時的製錶技術尚未成熟，錶盤採用的「Zapon」漆面（一種透明硝基清漆），因不穩定而漸漸褪色所致。只要熱帶面盤的變化來得天然、獨特又漂亮，便大有機會能為手錶升值。

▲ 不銹鋼 Rolex Daytona 型號 6263，配計時功能及熱帶棕色錶盤，約 1971 年製。（估價 $1,600,000-$2,400,000）（圖片由佳士得提供）

但即使是同一品牌、同一年份、同一款式和型號，當中也只有部分手錶的錶盤有這種變化，而且變化的效果也非用家可以掌握，因此這就要看彩數了。幾年前一隻熱帶面盤的Rolex 6263 Paul Newman，在拍賣會上便以接近200萬瑞士法郎的天價成交。

▲ 擁有星塵錶盤的勞力士Submariner型號6536/1，約1957年製。（估價 $280,000-$400,000）（圖片由佳士得提供）

除了熱帶面盤，有的錶盤甚至會演化出猶如星塵般的效果，同樣屬可遇不可求的珍罕變化，深受收藏家歡迎。

不過無論熱帶面盤或星塵面盤，也絕非勞力士專利，佳士得拍賣行在7月13日即將舉行的「精緻名錶．鈦金屬系列及亞洲重要私人收藏」拍賣當中，便有多隻此類褪色古典腕錶作拍賣，除了勞力士，還有歐米茄、寶璣和愛彼等，有興趣的朋友可先到官方網頁瀏覽或可參加7月4日至7日的預展。

＊部分資料由佳士得拍賣行提供

「精緻名錶．鈦金屬系列及亞洲重要私人收藏」（第3部分）

日期：7月13日

時間：11am

地點：中環歷山大廈22樓佳士得藝廊



