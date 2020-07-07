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【政府派錢1萬】315萬名市民已收1萬　未收到錢3大原因

日常開支 15:45 2020/07/07

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市民於昨日（6日）起陸續收到政府「現金發放計劃」派發的1萬元，政府表示，首批約315萬名市民已在昨日經其指定的個人銀行帳戶收到款項，其餘的會在未來1、2天內陸續收到。

【延伸閱讀】【政府派錢1萬】430萬人陸續收款　收唔到SMS通知都收到錢？

收款3日內會收到通知

政府發言人表示，現金發放計劃於昨日開始向在6月30日或之前經銀行進行電子登記的合資格市民分批發放款項。首批約315萬名市民已在昨日經其指定的個人銀行帳戶收到款項，其餘的會在未來1、2天內陸續收到。

存款會在登記人的存摺或月結單上標示「HKSARG$10000」、「HKSARG」或「HKG」等字樣。銀行亦會在3個工作天內透過電話短訊、電郵或信件通知登記人，有關款項已存入其指定的銀行帳戶。

【延伸閱讀】【政府派錢1萬】善用政府一萬元　專家教路買扣稅三寶？

未收到錢3大原因

政府表示，計劃至今收到逾567萬名市民登記，其中約430萬名市民利用電子登記。綜合政府官員的發言及官方資料，市民若目前尚未收到款項，或是基於以下3大原因。

1. 首批申請者陸續收錢

財政司司長陳茂波早前指，於6月30日或之前完成電子登記領取1萬元款項者，將可以在7月6日起1、2天內陸續收到收到相關款項，換言之部分申請者可能要到今日（7日）或明日（8日）才收到錢。

2. 7月1日起登記約需1周處理

至於7月1日或之後才完成電子登記，登記後至正式收錢需時約1個星期，即7月1日提交電子登記者約可在本周四（9日）收到款項，如此類推。

3. 書面登記分批派錢

目前收到錢的市民均為以電子方式登記，如採用書面形式登記，開始登記時間與電子登記有別，預計收款／領取支票時間亦有所不同，具體情況如下：

組別 出生年份 開始登記日期 預計收到款項/領取支票通知日期
1 1955年或以前 2020年6月21日 2020年7月20日起
2 1956年至1970年 2020年7月5日 2020年8月3日起
3 1971年至2002年 2020年7月19日 2020年8月17日起

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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