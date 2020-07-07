【中芯國際】中芯國際股價到底值幾錢？石Sir這樣看

▲ 【中芯國際】中芯國際股價到底值幾錢？

中芯國際（00981）股價連升多日後，今早表現波動。中芯國際股價早段再升1成，破頂見44.5元後倒跌，中午收報38.6元，跌近4%。中芯國際股價近月走勢強，單計過去一個月，升幅逾1倍，表現遠勝傳統藍籌股如滙豐（00005）。

假如散戶在6月初約近20元水平買入，在昨日收市前約40元水平沽出，短短一個月1手帳面已賺2萬元。當然這只是粗略計算，

熱炒中芯國際A股上市

中芯國際股價近月被炒上，主要是受公司到A股科創板上市消息刺激，資金追買中芯A股與H股差價。

中芯即將於科創板上市，其A股上市發行價為27.46元人民幣。

中芯國際話當年 04年上市價2.69元

中芯國際早於2004年3月在港上市，當年中芯國際的上市價為2.69元。資深財經專欄石鏡泉近日撰文分析中芯國際，憶述當年中芯國際股價在大約1.2元的水平時，曾估算中芯股價應值15元。

N年前估中芯可達15元，如今未算達標，因為估時中芯未曾合股。2016年，中芯10合1，今時的28元／股，也只是未合股前2.8元而已！

至於中芯國際股價可以值多少，每人有每人的答案，而石鏡泉上周五（7月3日）估算的40+已到，仍有力上衝嗎？

＊利益申報：石鏡泉已持有港交所（00388）、中國鐵塔（00788）、中國移動（00941）、中芯國際（00981）

【石鏡泉專欄：中芯國際值幾多（一）（收費文章）】

【石鏡泉專欄：中芯國際值幾多（二）（收費文章）】

【重溫石鏡泉對2020年股市及經濟預測，按下一頁】