【搵工】零售銀行MT啱唔啱你？　先問自己呢4個問題

▲ 零售銀行MT啱唔啱你？ 先問自己呢4個問題

前陣子仍在讀大學的Mentee老是問我零售銀行（Retail bank）是做甚麼的、有甚麼前景、報Retail bank的MT又好不好。我想，「做甚麼」和「前景怎麼」都不是最重要，最重要還是看這個「職業」跟你的「個性」配不配合。以下這4個問題，是我近10年來的真切感受，Retail Banking會是你的好歸宿嗎？

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1. 你是不是一個Detail-minded的人？

Retail is Detail，這是Head of RB對當年還是Trainee的我說的。10年後我再看，我只能說這實在太有道理。

粗枝大葉的人很難做普羅大眾的生意

零售就是做普羅大眾的生意，「普羅大眾」不是一個活生生的人放在你面前，你不可能直接去問他需要甚麼產品，更不能直接去討好他。你要認識所有的人、指出你的目標受眾、找出他們「共通最大痛點」、設計「共通最有效方案」，有時候就算你直接去做Focus group，客戶也未必真的清楚知道他們需要甚麼，更何談找到「最共通的痛點」再找出「最共通的方案」，粗枝大葉的人很難做好這件事。

零售銀行的天生劣勢讓「細節」成決定勝負的關鍵

零售銀行有一天生劣勢，就是產品相似度高，但同時客戶又很容易變心，轉換成本相對低廉。以FPS為例，大家都是根據金管局的指引去做系統，不就是P2P轉帳嗎，那我怎麼突圍而出呢？

一切就要靠「細節」去分勝負了，FPS的按鈕應該跟甚麼功能放在一起呢？FPS應該是一個單獨服務，還是應該跟其他服務綁在一起呢？應該閱讀客戶的電話簿方便輸入電話號碼嗎？很多客戶常反映總是確認後才發現資料有錯，應該預留5秒「冷靜期」給客戶反悔嗎？

細節決定勝負，注重細節的人在Retail banking的仕途上總是比較順利了。

2. 你是一個喜歡「聚沙成塔」的人，還是喜歡「一擲千金」的人呢？

記得看半澤直樹的時候，田太問我，銀行是不是真的如劇中描述般有趣。我的答案是：「我不知道，因為我不是做Commercial Banking的。」

零售銀行是盤聚沙成塔的生意

如果企業銀行是盤「億億聲」的生意，零售銀行就是盤「蚊蚊聲」的生意，總是很鎖碎，不如半澤直樹般要上山下海，誓要把那9億日圓貸款追回來。老實說，90萬私人貸款在Retail bank已是相當大碼的了。

以信用卡生意為例，大家可能覺得「玩回贈」很無聊，多精打細算不就只是多那2%至3%回贈。我承認這在個人的層面的確有點無聊，但聚沙可以成塔，根據HKMA的數據，2019年第3季的信用卡交易總額為1,887億，加1%回贈銀行就少賺18.87億，是一季少賺18.87億耶！

大家知道大新銀行2019年全年賺多少錢嗎？就是這個數字多一點點就是了。

不怕悶、能宏觀看事物是生存的關鍵

就算只是個中層管理人員，就已經要具備宏觀看事物的能力。

單談銷售管理，一個貸款產品的生意就是80家分行、3個Call Centre Team、2個Direct Sales Team、2個Digital channel每日每夜聚回來的，要照顧這個貸款，老實說真的很悶，還要一點也不Fancy，行內術語就是每天「揼石仔」。

你能從每天各個渠道而來的生意，宏觀地找出可以改進的地方嗎？整個過程很漫長很無聊，但那座塔可以建得很高很高，你是這種人嗎？

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3. 你願意在一個高度競爭的市場工作嗎？

「零售」本質上是一個高度透明的市場，試問當你的競爭對手也可以輕易試用你的最新產品，你認為這還有甚麼秘密可言嗎？

高度透明就代表着對手可以快速收集訊息、進行分析、再作出回應，所以零售本質上就是一個高度競爭的市場，你能接受嗎？

我在存款部的10個星期是我工作10年以來最恐怖的10個星期

記得那時還是個Trainee，存款部主管是個工作極度嚴格的人，8點50分我仍然在咬早餐，她經過我的座位，拋下一份免費報紙，圈了一個競爭對手最新的Payroll service。她對我說：「Wallace Tin，𠵱家打去對手Call centre問清楚成個Payroll點玩法，10點之前同我Report。」

作為一個Trainee，你又預期我懂得問甚麼Sensible question呢？10點之後當然是給噴到一臉都是，然後再收到的指示是：「Wallace Tin，重覆一次我頭先嗰3個問題，𠵱家同我落對家分行問吓啲O仔，Lunch Time前我要份Product summary同Q&A。」

了解對手是你的Daily Routine

這不是一宗零星事件，而是在這10個星期每天都在發生的事。

當年還沒有Open API，銀行怎麼知道對手每種貨幣、每個銀碼、每個Tenor、每個客層的利率呢？靠同事一間一間銀行打去問咯，這個同事是誰？試問誰又可以比我低級呢？

事實是有Open API都沒用，Open API只有牌價，Promotion Campaign是不包括在內的，那麼銀行又怎麼了解對手呢？已上綫的靠同事的每個電話，未上綫的靠不同銀行的老闆們圍爐私通訊息，搜集情報可謂人人有責呢。

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4. 你會因為你的產品而興奮嗎？

最後一個問題，不知道對大家是不是最重要，但卻是這10年來一直支撐着我沒有離開Retail banking的原因。

你會因為身邊的人用你的產品而興奮嗎？你會因為網民討論你的產品而興奮嗎？你會因為世界因你而改變而興奮嗎？

因工作而興奮是我仍然留在零售銀行的第一原因。如果大家有留意專欄的自我介紹：

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。

過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。

最後沒有做i-banker，除了因為能力太差，還因為在大學的時候，我發現我真的很喜歡看到我的產品上綫的一刻。

街上有人刷你的信用卡消費、用你的生物認證確認身份、去你的ATM提款、前綫同事因為你的Incentive plan而變得積極銷售、你的Machine learning model有效找出潛在客人、你的電子排隊而使分行變天，以上的種種事，我都會感到無比興奮。

讚也好彈也好，這些都是工資以外的最大Bonus。零售銀行沒有一擲千金的本事，不會動輒一個Deal就是七位數字美金，更不會做一支大Deal跑完整年的Target，你會不會因為身邊的事物而興奮，便是決定你適不適合Retail banking的其中一個關鍵了。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：報 Retail Bank MT 好嗎？這是我回顧十年職場生涯後的 4 個測驗問題】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。