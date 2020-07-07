▲ 2020下半年部署三種獲利方式

2020年過了一半，不知道大家的投資收穫如何，但相信有人歡喜有人愁，尤其在首季經歷了斷崖式急挫，估計有人會投降離場，只是相信大部分人都估不到股市很快可以V彈，部分股份更創新高。總結上半年的經驗後，下半年在投資市場想獲利的話，應該如何部署？

1. 科技股擁擠仍為出路

於上半年，一個壁壘分明的情況是資金不斷流入科技股及新經濟類股，例如港股中的騰訊 （00700） 及美團 （03690） 等，但對於傳統類股份，尤其是金融股如內銀股及中資金融股等，股價並無起色。

實際上，這種情況並非港股獨有，在美股得到更充分的發揮，好像電商股Shopify（美：SHOP）及被視為「東南亞騰訊」的SEA（美：SE）等，股價自低位急升逾倍的情況根本很等閒，但金融股等傳統股回升的幅度卻很有限，距前高位仍有頗遠距離。

無可否認，傳統類股份與宏觀實體經濟的關聯性始終很大，而且多數固定成本很高，反觀新經濟股特別是科技股，可以幫傳統公司節省成本及保持營運，例如不少企業要改為在家工作，提供相關服務的企業如Zoom（美：ZM）因而得益，又或人人不願出街或實體店不開，令電商股如亞馬遜（美：AMZN）及港視 （01137） 的需求大增。

如果真的看業績，部分新經濟股的首季業績其實也受到負面衝擊，只是有的已出現好轉，或是市場找到一些認為是更重要的亮點，所以選擇性地看好。這也無可厚非，因為買股票就是買公司的未來前景。不過，若果過了兩、三季之後，憧憬的預期未見有實現的迹象，甚至轉為惡化，則要小心股票會掉轉頭被拋售。在擁擠的市場中，參與者往往買得狂，沽得狠。更多增長股，可參考表一。

2. 買入低殘股

若不想高追，可轉而發掘一些估值及價格低殘的股份，等到心水價位才慢慢收集，最好就是現價再低一、兩成。

舉例來說，早前寫過的房託如領展 （00823） 、陽光房地產信託 （00435） ，甚至是匯賢產業信託 （87001） 都有價值。相對一些已反彈不少的地產股或收租股如恒隆地產 （00101） ，則寧願候低買入。

買入低殘的戰略性資產亦可以考慮，好像波音（美：BA）主力製造飛機及軍備或洛歇馬丁（美：LMT）做國防設備，是戰略性資產，而且具有很高的技術及知識產權護城河。

然而，投資者又要小心，有些行業整體估值或股價雖低，但不宜沾手，好像香港銀行股、內地銀行股、中資電訊股、5G設備股等，這些股份的基本因素均不太理想，不適宜長綫持有。

3. 買指數不買個股

在個別股票高升後，未必太多人想高追，想入市就當然是靠指數基金，這方法雖然難以快速獲得豐厚利潤，但勝在穩打穩紮，不用擔心個別公司出事。

除了買入主要股市指數，香港及美國也有不少集中投資於個別行業或資產類別的ETF，這類ETF可以幫助投資者捕捉行業升勢，並避免不幸碰上某隻股急升後突然爆煲，導致投資組合價值重挫的情況，更多ETF選擇，可參考表三。

總結而言，因應市況獲利有時需要制定不同的投資策略，但當然最理想的是長綫持有優質股組合，所以投資前大家要先想想哪種投資方法最適合自己，然後再採用。

【原文︰2020年下半年的三種投資獲利方式】（收費文章）

====

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。