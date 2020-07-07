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【定期存款】2020年下半年 大行港元、美元、人民幣定存比較

收息攻略 09:00 2020/07/07

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港元、美元及人民幣是港人較關心的3種貨幣，進入2020年下半年，比較一下大行3種貨幣的定期存款息率，當中各貨幣差異大。

以長息12個月存期比較，人民幣定存最高的是渣打的1.7厘，高於同存期的港元及美元，分別為0.95厘及0.35厘。3個月短存方面，以中銀香港最高，人民幣定存有1.5厘，港元有1.2厘，美元有0.4厘，同樣以人民幣的息率較高。

如果只比較息率，人民幣定存最高是東亞的1.8厘，存期為138天；港元定存方面，最高為東亞的存138天及中銀香港存3個月，享有1.2厘；美元定存方面，最高為東亞的存138天有0.61厘。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔表示，內地最近因發行萬億元（人民幣，下同）抗疫特別國債，且略為收水，拉緊銀根及拆息；離岸拆息於半年結後亦保持較高企。再者，料國家財政部於下半年再來港發行國債，涉資約逾百億元，正因息差明顯，人幣資產為避險之選。

大行亦看淡美元，卻對人幣的前景較樂觀。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預期，美滙指數由下半年見100.93高位，料年底跌至95.1，累挫近6%才尋底。反觀在岸價兌美元從7.14低點，料年底可重返6.94，看升2.8%。

撰文 : 曾桂芬

欄名 : 存款收息

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