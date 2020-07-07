日牛/牛八任何放題2人同行1人半價　一粥麵「鮮蝦雲吞麵」+$1紅豆冰兼送免費奶茶券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、日牛/牛八：任何放題2人同行1人半價

日牛及牛八涮涮鍋專門店推出「任何放題 2 人同行 1 人半價」優惠。午市放題低至每位108元起，午市優惠：周一至四（坑口、鑽石山分店）、周一至五（坑口、鑽石山以外的其他分店）；晚市放題低至每位168元起，晚市優惠：周一至四（全部分店）。公眾假期及其前夕不設優惠，同枱客人需點相同放題級別，放題設長者及小童價；同枱最低價格者可獲折扣。

分店地址：日牛涮涮鍋／牛八涮涮鍋

2、一粥麵：「鮮蝦雲吞麵」+$1紅豆冰兼送免費奶茶券

即日起至至7月9日 ，早上11時開始，到全綫一粥麵分店（機場、科學園或屯門醫院分店除外）惠顧「鮮蝦雲吞麵」加$1，即可換購粒粒紅豆冰及獲贈「星級奶茶皇」免費優惠券，優惠券送完即止。

3、天仁茗茶：指定分店 買指定飲品兩杯 送口健樂清新極爽珠

由即日起於指定分店購買以下任何兩杯：檸檬紅茶/檸檬綠茶/蜂蜜檸檬紅/蜂蜜檸檬綠茶/鮮榨水果綠茶/高纖水果綠茶，即送一盒「天仁茗茶特別版口健樂清新極爽珠」

指定分店：銅鑼灣誠品書店 ／太古誠品／油麻地／九龍灣德福二期／元朗千色

撰文：hket小編

=========

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。