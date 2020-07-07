  • 29°C
香港時間 : 2020707日 (二) 08:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

日牛/牛八任何放題2人同行1人半價　一粥麵「鮮蝦雲吞麵」+$1紅豆冰兼送免費奶茶券

消費錦囊 07:00 2020/07/07

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、日牛/牛八：任何放題2人同行1人半價

日牛及牛八涮涮鍋專門店推出「任何放題 2 人同行 1 人半價」優惠。午市放題低至每位108元起，午市優惠：周一至四（坑口、鑽石山分店）、周一至五（坑口、鑽石山以外的其他分店）；晚市放題低至每位168元起，晚市優惠：周一至四（全部分店）。公眾假期及其前夕不設優惠，同枱客人需點相同放題級別，放題設長者及小童價；同枱最低價格者可獲折扣。

分店地址：日牛涮涮鍋牛八涮涮鍋

2、一粥麵：「鮮蝦雲吞麵」+$1紅豆冰兼送免費奶茶券

即日起至至7月9日 ，早上11時開始，到全綫一粥麵分店（機場、科學園或屯門醫院分店除外）惠顧「鮮蝦雲吞麵」加$1，即可換購粒粒紅豆冰及獲贈「星級奶茶皇」免費優惠券，優惠券送完即止。

3、天仁茗茶：指定分店 買指定飲品兩杯 送口健樂清新極爽珠

由即日起於指定分店購買以下任何兩杯：檸檬紅茶/檸檬綠茶/蜂蜜檸檬紅/蜂蜜檸檬綠茶/鮮榨水果綠茶/高纖水果綠茶，即送一盒「天仁茗茶特別版口健樂清新極爽珠」

指定分店：銅鑼灣誠品書店 ／太古誠品／油麻地／九龍灣德福二期／元朗千色

撰文：hket小編

=========

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 永年免費派雪糕菠蘿包　千賀水產の鮮鍋道場推生日優惠
2020/07/06
永年免費派雪糕菠蘿包　千賀水產の鮮鍋道場推生日優惠
今日優惠精選 - 挪亞方舟門票買2送1　YMCA再臨閣自助餐7折
2020/07/03
挪亞方舟門票買2送1　YMCA再臨閣自助餐7折
今日優惠精選 - A-1 Bakery梳乎厘芝士蛋糕$14.3/件　The Butchers Club買漢堡送啤酒
2020/07/02
A-1 Bakery梳乎厘芝士蛋糕$14.3/件　The Butchers Club買漢堡送啤酒
今日優惠精選 - 麥當勞雙重芒果新地​​​​​​​$5　美珍香即燒金錢豬肉乾8折
2020/06/30
麥當勞雙重芒果新地​​​​​​​$5　美珍香即燒金錢豬肉乾8折
今日優惠精選 - 惠康百佳OREO雪糕多件裝$49.9　Living Plaza買七送一　
2020/06/29
惠康百佳OREO雪糕多件裝$49.9　Living Plaza買七送一　
著數優惠

下一篇文章

【政府派錢1萬】消費滿500元送50元餐飲優惠券　商場購物優惠一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【政府派錢1萬】430萬人陸續收款　收唔到SMS通知都收到錢？
【政府派錢1萬】430萬人陸續收款　收唔到SMS通知都收到錢？
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【派錢1萬】書面登記分3階段 18至49歲港人最快8‧17收到1萬元
【派錢1萬】書面登記分3階段 18至49歲港人最快8‧17收到1萬元
【關愛基金】「N無津貼」7月2日起分階段接受申請　預計逾27萬人受惠（附申請資格及入息限額）
【關愛基金】「N無津貼」7月2日起分階段接受申請　預計逾27萬人受惠（附申請資格及入息限額）
【政府派錢1萬】用咩方式登記　先會收到SMS確認通知？
【政府派錢1萬】用咩方式登記　先會收到SMS確認通知？
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項