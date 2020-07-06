政府派1萬蚊 子女應唔應該上繳畀父母？

▲ 政府派1萬蚊 子女應唔應該上繳金額畀父母？

今日（6日）起，市民將陸續收到政府派嘅1萬蚊，比之前計劃預計喺7月8日派發，早咗2日，所以就成為咗今日最熱門嘅話題，梗係喇，就連滙豐同中銀手機APP都因為過多用戶同時登入，導致佢哋個APP短暫用唔到，你就知呢1萬蚊係幾咁萬眾期待喇。積臣之前兩期都係講政府派1萬蚊，積臣講埋今期，完了吧，如無意外。

上一期積臣講咗收到1萬蚊後，做乜都好，最下策係儲喺銀行，而且喺股災期間，係買指數ETF最好時機。咁啱今日恒指大升，全日升966點或3.81%。真係「牛氣」洋洋喇。今次積臣唔講投資，講下家庭理財嘢。

【上期文章】政府派錢1萬蚊 做咩都好 但最唔好就係儲現金！

話說，積臣上星期就見到有網友係網上論壇呻，話屋企人叫呢位網友上繳部分金額畀屋企人，呢位網友係大學生，自己本身積蓄唔係多，而呢1萬蚊叫做可以幫到佢做一啲自己想做嘅事。

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呢啲處境題，同要畀幾多家用屋企一樣難解答。正所謂家家有本難唸的經，加上受新冠肺炎疫情影響，可能有唔少家庭都有人失業或即將面臨失業，呢1萬蚊的確係可以解燃眉之急，其實家庭有經濟困難的，子女同父母好應該係疫境時刻，齊心協力，先渡過難關，而個人私慾，等一切過後再考慮吧。

「大石砸死蟹」 不能令子女信服

但如果唔係咁，而係父母希望子女上繳部分金額「孝敬」，喺呢個年代就未必適合了，現時小朋友早熟，亦好快有自己獨立思想，單憑父母的Order，未必令子女信服，而父母嘅權威式語言（積臣通俗啲稱之為「大石砸死蟹」），只會適得其反，更會令子女更為反感。

係呢一刻，都係嗰句，係要雙方溝通，父母要解釋點解要子女上繳1萬蚊，到底有咩用途，單純私心，係唔會說服到子女交出1萬蚊嘅，而且更唔好作一啲理由出嚟，話幫你儲起佢之類，皆因呢一招係新年收利市時見唔少啦，父母講係咁講，現實係有好多子女最後都係發現利市錢係會「不知所終」。

子女滿18歲就係成年人，喺法律上係獨立人士，佢哋收到呢1萬蚊，已經屬於佢哋嘅私有財產，點樣使用呢筆錢可以話係佢哋自己嘅權利，父母係需要理解呢一點。但子女要學識，出嚟社會後要如何理財，善用金錢。如果自己不善理財，而父母又真係會幫你管理，亦都並唔係壞事，例如若果父母係識投資，幫你拎呢筆錢走去買指數ETF，假設每年8%回報，其實每年都有800蚊落袋，總好過拎去消費或放喺銀行。

最後，父母子女雙方千祈唔好因呢啲事而反面，講到尾都係要說之而理、動之以情喇。

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。