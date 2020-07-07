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香港杜莎夫人蠟像館20周年　2000年出生免費入場　門票買一送一

消費錦囊 10:30 2020/07/07

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為慶祝開館20周年，香港杜莎夫人蠟像館為香港居民推出多項優惠，包括門票買一送一、2000年出生人士可免費入場等。

1. 2000年出生免費入場

由即日起至8月31日，於2000年出生人士，在正門售票處出示香港永久居民身份證或臨時居民身份證，即享免費入場優惠。

2. 永久居民門票買一送一

由即日起至8月31日，憑香港永久居民身份證或臨時居民身份證即可於正門售票處購票，享買一送一門票優惠。

成人門票原價：290元
小童門票原價：245元，小童需由成人陪同進場

3. 近半價套票優惠

憑香港永久居民身份證或臨時居民身份證，於正門售票處可以優惠價320元購買「親子玩樂套票」（原價635元），或「親子無憂套票」（原價611元）。

「親子玩樂套票」除有一張即日成人門票及一張小童門票外，更包括限量版「蠟像小知識」小冊子乙本、蓋印遊戲紙乙張、智力遊戲挑戰紙一套及DIY精品乙個。

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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