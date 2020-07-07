香港杜莎夫人蠟像館20周年　2000年出生免費入場　門票買一送一

下一篇文章
今日開幕！DON DON DONKI銅鑼灣店開幕優惠一覽
為慶祝開館20周年，香港杜莎夫人蠟像館為香港居民推出多項優惠，包括門票買一送一、2000年出生人士可免費入場等。
1. 2000年出生免費入場
由即日起至8月31日，於2000年出生人士，在正門售票處出示香港永久居民身份證或臨時居民身份證，即享免費入場優惠。
2. 永久居民門票買一送一
由即日起至8月31日，憑香港永久居民身份證或臨時居民身份證即可於正門售票處購票，享買一送一門票優惠。
成人門票原價：290元
小童門票原價：245元，小童需由成人陪同進場
3. 近半價套票優惠
憑香港永久居民身份證或臨時居民身份證，於正門售票處可以優惠價320元購買「親子玩樂套票」（原價635元），或「親子無憂套票」（原價611元）。
「親子玩樂套票」除有一張即日成人門票及一張小童門票外，更包括限量版「蠟像小知識」小冊子乙本、蓋印遊戲紙乙張、智力遊戲挑戰紙一套及DIY精品乙個。
撰文：hket小編
=====
身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。
欄名 : 消費錦囊