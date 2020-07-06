▲ 【政府派錢1萬】善用政府一萬元 專家教路買扣稅三寶？

不少市民今日（6日）已經收到政府「現金發放計劃」的款項，1萬元說多不多、說少不少，除了用作消費振興本地經濟外，市民可以怎樣善用這筆金額呢？

如果想短期賺息的話，香港財務策劃師學會副主席（財務及行政）李明正建議市民可以留意各大銀行的「現金發放計劃」優惠，可獲取額外金錢或較高的存款利率。

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認可財務策劃師林昶恆表示，因為未知全球經濟何時復甦，若市民平時的積蓄不多，可以把1萬元存起來作應急錢。假如市民想投資的話，他則建議可購買門檻較低的藍籌股，如建行 （00939） 、工行 （01398） 。

此外，李明正及林昶恆亦建議市民可購買扣稅三寶，即可扣稅強積金自願性供款（TVC）、合資格延期年金（QDAP）及自願醫保（VHIS）。李明正建議，市民可先選擇3000元至5000元自願醫保標準計劃，而餘下的款項可購買合資格延期年金或可扣稅強積金自願性供款。除了可以申請稅務扣減之外，更可以為日後的生活提供保障。

記者：曹佩鈞

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