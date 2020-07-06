【政府派1萬元】消費滿500元送50元餐飲優惠券　商場購物優惠一覽

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【政府派錢1萬】430萬人陸續收款 收唔到SMS通知都收到錢？
政府1萬元「現金派發計劃」合資格領取的市民最快可於今日收到款項。政府派錢鼓勵市民消費，不少商場亦推出各種優惠吸引市民，例如消費滿指定金額，即可換領現金券。
【延伸閱讀】【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽 送黃金又送現金 邊間銀行優惠最吸引（更新至6月19日）
新地24個商場
由即日起至7月26日，新地24個商場推出「萬元狂賞 全民共享」活動：
由即日起至7月26日，於新地24個商場憑即日電子消費滿指定金額（最多累積3套消費單據），即可獲贈高達110元指定商戶現金券。
|獎賞1
|獎賞2
|The Point會員之消費金額
|450元
|900元
|一舨顧客之消費金額
|500元
|1,000元
|獲贈之現金劵金額
|30元
|80元
由即日起至7月26日，於周末及公眾假期在新地24個商場累積即日電子消費滿10,000元（以當日計，最多累積5套消費單據）即可參加，當日累積最高消費額的顧客可獲贈10,000元指定商戶現金券，不同商場的指定商戶亦有不同，詳情可瀏覽各大商場的網站。
海港城
只需免費登記成為HARBOUR CITYZEN會員，由即日起至8月31日：
時代廣場
顧客只需於網上登記「Happy Rewards推廣活動」並成為會員，由即日起至8月31日：
德福廣場、青衣城、PopCorn
即日起至7月30日，逢星期一至四（公眾假期除外）晚上6時後，MTR Mobile App登記用戶於德福廣場、青衣城、PopCorn指定食肆消費每滿500元，即可換1張指定商場50元餐飲優惠券（每張單據消費上限為2,000元）。
另外，即日起至7月26日，逢星期五、六、日MTR Mobile App登記用戶於德福廣場、青衣城、PopCorn內任何2間非食肆零售商戶消費滿1,800元，即送200元港鐵商場購物優惠券，包括100元時裝及美容類別優惠券及100元鐘錶/首飾/電器用品/電訊類別優惠券。
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 消費錦囊