【政府派錢1萬】消費滿500元送50元餐飲優惠券　商場購物優惠一覽

▲ 【政府派1萬元】消費滿500元送50元餐飲優惠券 商場購物優惠一覽

政府1萬元「現金派發計劃」合資格領取的市民最快可於今日收到款項。政府派錢鼓勵市民消費，不少商場亦推出各種優惠吸引市民，例如消費滿指定金額，即可換領現金券。

【延伸閱讀】【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽 送黃金又送現金 邊間銀行優惠最吸引（更新至6月19日）

新地24個商場

由即日起至7月26日，新地24個商場推出「萬元狂賞 全民共享」活動：

日日獎不停

由即日起至7月26日，於新地24個商場憑即日電子消費滿指定金額（最多累積3套消費單據），即可獲贈高達110元指定商戶現金券。

獎賞1 獎賞2 The Point會員之消費金額 450元 900元 一舨顧客之消費金額 500元 1,000元 獲贈之現金劵金額 30元 80元

周末賞10,000元

由即日起至7月26日，於周末及公眾假期在新地24個商場累積即日電子消費滿10,000元（以當日計，最多累積5套消費單據）即可參加，當日累積最高消費額的顧客可獲贈10,000元指定商戶現金券，不同商場的指定商戶亦有不同，詳情可瀏覽各大商場的網站。

24個商場一覽

海港城

只需免費登記成為HARBOUR CITYZEN會員，由即日起至8月31日：

於海港城消費每1,000元即送150元優惠券，消費每5,000元額外送500元優惠券

逢星期二及星期日享雙倍獎賞，每消費1,000元即送300元優惠券，消費每5,000元額外送1,000元優惠券

優惠詳情

時代廣場

顧客只需於網上登記「Happy Rewards推廣活動」並成為會員，由即日起至8月31日：

在時代廣場即日以電子消費每滿800元（最多累積2張消費單據），可換領2張50元購物優惠券及1張50元的美食優惠券，而消費每滿5,000元額外送2張300元優惠券

逢星期四（公眾假期除外）可享雙倍獎賞，在時代廣場即日以電子消費每滿800元（最多累積2張消費單據），可換領4張50元購物優惠券及2張50元的美食優惠券，而消費每滿5,000元額外送4張300元優惠券

優惠詳情

德福廣場、青衣城、PopCorn

即日起至7月30日，逢星期一至四（公眾假期除外）晚上6時後，MTR Mobile App登記用戶於德福廣場、青衣城、PopCorn指定食肆消費每滿500元，即可換1張指定商場50元餐飲優惠券（每張單據消費上限為2,000元）。

另外，即日起至7月26日，逢星期五、六、日MTR Mobile App登記用戶於德福廣場、青衣城、PopCorn內任何2間非食肆零售商戶消費滿1,800元，即送200元港鐵商場購物優惠券，包括100元時裝及美容類別優惠券及100元鐘錶/首飾/電器用品/電訊類別優惠券。

德福廣場/青衣城/PopCorn

責任編輯：曹佩鈞

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