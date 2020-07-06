【Fresh Grad】新入職僱員要幾時參加MPF？

（編按︰今次以故事形式，講解一下畢業生進入職場後，要注意的強積金的事宜。）

剛大學畢業的Connie在6月5日第一日上班，除了要把握機會認識新同事，建立良好的人際關係外，她亦應該暸解清楚強積金的基本條款和資料，例如參加強積金計劃的安排。首先，Connie的僱主須於8月3日（即從她的受僱日起期計第60個公曆日）或以前為她登記參加強積金計劃。這裏所指的60日僱用規則是指公司與Connie維持僱傭關係的時期，而非指自Connie受僱日期起計的工作日數。除非雙方僱傭關係在受僱第60日前終止，否則公司必須安排Connie登記參加強積金計劃。

「60日」的規定

根據法例規定，不論初登職場或轉工，只要是18歲至64歲的僱員或自僱人士，都必須參加強積金計劃和作出供款。僱主同時亦有法定責任為僱員登記強積金計劃和安排供款。

打工仔要留意，僱主必須在僱員受僱首60日內為其登記參加強積金計劃。（此規則不適用於從事建造業及飲食業俗稱「炒散」的臨時僱員，因為他們通常都是按日僱用，或僱用期少於60日的僱員，即使只受僱一日，僱主亦須為他們登記參加強積金計劃。）

最後登記限期遇上紅日怎麼辦？

假如第60天的強積金登記限期碰巧是星期六、公眾假期、烈風警告日（即熱帶氣旋警告八號或以上信號）或黑色暴雨警告日，最後登記限期將會順延至下一個工作日。

試用期內需要登記強積金嗎？

Connie與一般新入職同事一樣，都有試用期，但試用期對60日的僱用期規則並沒有影響。以Connie的情況為例，即使她在8月3日仍未完成試用期，其僱主仍須在該日或之前安排她登記參加強積金計劃。

對打工仔來說，正確認識強積金制度，加深理解自身應有權益，才可踏出策劃未來理想退休生活的第一步。公眾可在網上免費閱覽及下載積金局新推出的《強積金僱員百科》，暸解更多他們須注意的權益和義務等。

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