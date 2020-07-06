【政府派錢1萬】430萬人陸續收款　收唔到SMS通知都收到錢？

▲ 【政府派錢1萬】430萬人本周收到款項 收唔到SMS通知都收到錢？

政府的1萬元「現金發放計劃」於上月接受登記，至今累計收到約576萬位市民的登記。政府早前宣布，於6月便用電子途徑登記人士，將可於今日（7月6日）起陸續收到款項，比原定7月8日提早兩天發放。有不少網民亦在討論區指，已於今日收到款項，本網記者亦於今日收到有關款項。

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不過，早前有不少網民在討論區發文指，沒有收到銀行的短訊通知，未知自己是否成功登記。根據政府「現金發放計劃」網站，市民不論透過銀行或香港郵政登記，均會收到分別由銀行或香港郵政透過電話短訊／或電郵／信件發出登記確認通知。

本網記者在6月以恒生銀行戶口登記，由登記當日至今未獲任何短訊通知，但今日於網上銀行查看已收到1萬元款項。此外，經網上銀行或手機應用程式登記，大多銀行不會另發電話短訊或電郵通知，而是登記後的頁面上顯示參考編號，以示成功登記，部分銀行更會供客戶於網上銀行隨時查詢登記進度。如有任何疑問，可直接向銀行查詢。

▲ 手機截圖

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財政司司長陳茂波早前指，由於透過網上理財服務進行電子登記的比例較預期高，銀行能減省部分核實客戶身份的工序。於6月21日至30日經銀行進行電子登記的約430萬名合資格人士，將提前於7月6日開始收到款項。

網上途徑現接受所有合資格市民進行登記，惟書面登記將按年齡分3階段進行。首批為1955年或之前出生的人士，已於6月21日起開始登記；第二批（1956年至1970年出生人士）的開始登記日期為7月5日；第三批（1971年至2002年出生人士）的開始登記日期為8月17日。

責任編輯：曹佩鈞

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