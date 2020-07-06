永年免費派雪糕菠蘿包　千賀水產の鮮鍋道場推生日優惠

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 香港永年：免費派雪糕奇脆菠蘿包

香港永年將於7月6日至8月5日期間（逢星期一、二、三） ，每日派發160個自家製「雪糕奇脆菠蘿包」，每人限取一個，數量有限，派完即止。



開始時間：下午2時15分起排隊，2時30分開始派「雪糕奇脆菠蘿包」。



需讚好「香港永年 Hong Kong Wing Nin」Facebook專頁及分享帖子



香港永年車仔麵茶冰廳

地址：沙田沙田正街18號新城市廣場L1樓113號舖

2. 千賀水產の鮮鍋道場：壽星當日惠顧可享7折

由即日起至7月31日，千賀水產の鮮鍋道場觀塘店推出生日優惠：

當日生日者可享7折

當月生日者可享85折

生日同行友人可享9折

此外，4至7人送蛋糕一個，升級鴛鴦湯底；8人以上送蛋糕一個，香檳一枝；12人或以上送蛋糕兩個，香檳一枝以及免費升級龍蝦湯底。

如需享用優惠，需提早2天致電預約並說明享用生日優惠。而優惠只適用於晚市，並限4人或以上享用。而生日之星需出示身份證明文件以證明生日日期。

觀塘開源道68號觀塘廣場15樓B

訂座電話：3188 9409

WhatsApp：6193 5329

3. 大家樂：全新迷你Pizza下午茶餐$29起

大家樂推出3款不同口味Pizza，包括蜜桃千島海鮮薄餅﹑北京烤鴨胸薄餅及夏威夷薄餅，加配飲品都只是$29起，買第二份更可享半價優惠。

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝＝＝

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。