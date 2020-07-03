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【移居馬來西亞】馬來西亞暫停第二家園移居計劃申請　預計最快明年重新開放

東南亞 18:12 2020/07/03

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【移居馬來西亞】馬來西亞暫停第二家園移居計劃申請　預計最快明年重新開放 -

「馬來西亞—我的第二家園」（Malaysia My Second Home，MM2H）移居計劃向來受港人歡迎，不過馬來西亞政府宣布，已暫時停止負責處理申請的MM2H中心運作，並正重新審視有關計劃，預計最快明年起重新開放申請。

【延伸閱讀】【移居馬來西亞】港教育壓力大 港媽帶兩女移居大馬升讀芬蘭式國際學校 享受快樂學習

港區國安法立法　港人查詢急增

「第二家園」計劃是讓家庭或個人能在馬來西亞居住的僑居計劃，申請成功可獲批馬來西亞的10年居住權，並可聯同配偶、年齡21歲以下的未婚孩子及60歲以上的父母一起居住。

申請馬來西亞第二家園代理StarCity Global常務董事Florence Ten早前接受傳媒訪問時表示，港區國安法立法的消息傳出後，香港辦事處幾乎每天都接到查詢電話。她又指，以往不少申請人透過參加研討會了解計劃，並不急於申請，但現時不少人已催促代理代辦申請移居大馬。

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現已暫停申請  最快明年恢復

不過，據當地傳媒報道，馬來西亞旅遊部長南茜蘇克利（Nancy Shukri）表示，因應疫情鎖國期間，當局發現MM2H計劃有改善的空間，因此決定暫停接受申請，重新審視計劃。她表示，預計當局將於今年12月會完成工作，最快明年起可恢復申請。她又強調，有關計劃為當地帶來經濟利益，故不會永久暫停計劃。

馬來西亞當局於去年9月至11月期間，拒絕了9成的MM2H計劃申請者，且未能提供拒絕理由。第二家園全國顧問協會總會長林國獅批評，拒簽率高將導致申請計劃的代理面臨嚴重的財務困難，甚至面臨結業危機。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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