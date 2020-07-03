▲ 建「垃圾島」未治本 減廢仍需從源頭做起

醞釀逾15年的垃圾徵費草案最終胎死腹中，令不少環保團體感到失望。不過，隨着香港堆填區逐漸飽和，處理垃圾爆滿的問題迫在眉睫，到底有甚麼方法可以解決問題呢？

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最近，西貢區議員方國珊建議中央撥出香港水域以外島嶼，供助本港解決垃圾處理問題。她表示曾到訪新加坡實馬高島，島上接收了該國所有垃圾焚燒場的灰燼、及建築垃圾等，填海後再鋪上泥土，並種上植物。她指出，過程中完全不會發出惡臭，建議香港可參考新加坡的做法。這個方法又是否值得香港仿傚呢？

根據新加坡《海峽時報》報道，現時每天約有2100噸垃圾被運往新加坡實馬高島垃圾堆填區，而堆填區的壽命已經由最初的可至2045年縮短至2035年。由此可見，堆填區始終會有飽和問題，屬「治標不治本」的方法。

如果想解決垃圾圍城的問題，最佳方法仍是源頭減廢。環境局局長黃錦星去年曾表示，現時堆填區使用量人均不跌反升，減廢、乾淨回收措施屬必須。他更強調有關環保的措施要「兩條腿走路」，一方面要源頭減廢，一方面要提升回收配套支援。

對於源頭減廢，教育可說是相當重要，要從小培養源頭減廢的習慣，例如出外時自攜水樽以代替購買樽裝水、帶環保袋外出等。「羅馬非一天建成」，源頭減廢的習慣都要慢培養，不妨由一小步開始，減少製造垃圾。

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