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【搵工】增強個人競爭力　青年必備6大軟硬技能

職場 15:00 2020/07/05

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【搵工】增強個人競爭力　青年必備6大軟硬技能 -

疫情期間，年輕人在學習及工作都面對種種挑戰。香港青年協會剛於早前舉辦「未來技能博覽」，透過現場及網上活動，鼓勵青年掌握未來6項必備軟硬技能，從為學、為人，以至就業需要方面，為未來做好準備。

【延伸閱讀】IT人才最吃香？LinkedIn公布2020年最搶手的技能

全健管理：透過「全健管理」（All-Rounded Wellness），從知識及態度建立青年的身體、心理、社交以至心靈層面的健康狀態。

數碼技能：裝備數碼能力，包括資訊科技運用能力、大數據分析、編程等實用能力，以及培養數碼素養等軟技能，如辨別網絡詐騙、保障網絡安全及私隱等。

人生規劃：透過系統化、策略性地引導青年進行職業探索，裝備理財知識，建立責任感和自學態度，作出負責任的人生及財務決定。

創新解難：透過STEM跨學科實用知識，啟發青年對未來的預視能力，培養創新思維、學習興趣、解難與邏輯思考等態度。

抗逆應變：裝備青年的危機管理及逆境解難能力，學習面對轉變，透過培養青年的創業家精神，建立抗逆、適應、靈活變通等態度。

溝通協作：提升青年的寫作、演說、調解等能力，助達致個人與團隊目標，建立尊重、同理心等品德價值，以及具宏觀視野、國家觀、世界觀的領袖質素。

作者：陳絲韻

責任編輯：李越樺

（節錄）

【原文：6大青年必備軟硬技能（收費文章）】

＝＝＝＝＝＝＝

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欄名 : 職場百科

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